إسرائيل تعلن حصولها على صور سرية من مُسيّرة تابعة لحزب الله وتكشف تفاصيلها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه حصل على صور سرية تعود لتدريبات خاصة بقوات حزب الله اللبناني كانت مخزّنة على طائرة مُسيّرة من دون طيار تابعة للحزب أسقطها مؤخرا.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن الطائرة استُخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات.

وأضاف “احتوت المُسيّرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المُسيّرة، أظهرت صور مُشغّليها من أعضاء الحزب”.

ونشر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر صورتين تُظهر الأولى مُسيّرة صغيرة بين يدي شخص والثانية لشخصين يرتديان ملابس صيفية ويحمل أحدهما ما يبدو أنه جهاز تحكم بطائرة بدون طيار.

تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات. لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب pic.twitter.com/kjdJelD8iQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

وقال بيان الجيش إنه خصّص فرقة عسكرية مهمتها التصدي للطائرات المُسيّرة التي يطلقها حزب الله.

وأضاف “الفرقة عززت قدرات الجيش على رصدها (المُسيّرات) بعد عبورها الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية، مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي”.

إسقاط مسيرة تابعة لـ”حزب الله”

والثلاثاء الماضي، قال جيش الاحتلال إنه أسقط مسيرة لحزب الله بعد اختراقها الحدود.

وأضاف في بيان “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل”.

We downed a Hezbollah drone that crossed from Lebanon into Israel today. The drone was monitored by our soldiers throughout the incident. The IDF will continue to operate against any attempt by terrorists to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/G3gmRCsXts — Israel Defense Forces (@IDF) January 4, 2022

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان حيث أسقطت قواتنا اليوم مسيرة تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع اي خرق لسيادة دولة #اسرائيل pic.twitter.com/6DzdSyNrVq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2022

وتزايدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ يوليو/تموز 2020، بعد مقتل أحد مقاتلي حزب الله في قصف جوي للطيران الإسرائيلي في محيط مطار دمشق.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل أسبوع في تقريره السنوي حول الأوضاع الأمنية في مختلف الجبهات خلال 2021، أنه رصد تراجعا في تسلل طائرات مسيرة لحزب الله، لكنها ما زالت تتسلل وتخدم التنظيم في جمع معلومات استخبارية عن القوات والقواعد الإسرائيلية.

وأضاف أنه إجمالا نفذت مسيرات حزب الله 74 طلعة عبر الحدود الإسرائيلية العام الماضي مقابل 94 في 2020.