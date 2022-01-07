سياسة|إسرائيل

إسرائيل تعلن حصولها على صور سرية من مُسيّرة تابعة لحزب الله وتكشف تفاصيلها

جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" (مواقع التواصل)
7/1/2022-|آخر تحديث: 7/1/202207:29 PM (مكة المكرمة)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه حصل على صور سرية تعود لتدريبات خاصة بقوات حزب الله اللبناني كانت مخزّنة على طائرة مُسيّرة من دون طيار تابعة للحزب أسقطها مؤخرا.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن الطائرة استُخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات.

وأضاف “احتوت المُسيّرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المُسيّرة، أظهرت صور مُشغّليها من أعضاء الحزب”.

ونشر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر صورتين تُظهر الأولى مُسيّرة صغيرة بين يدي شخص والثانية لشخصين يرتديان ملابس صيفية ويحمل أحدهما ما يبدو أنه جهاز تحكم بطائرة بدون طيار.

وقال بيان الجيش إنه خصّص فرقة عسكرية مهمتها التصدي للطائرات المُسيّرة التي يطلقها حزب الله.

وأضاف “الفرقة عززت قدرات الجيش على رصدها (المُسيّرات) بعد عبورها الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية، مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي”.

إسقاط مسيرة تابعة لـ”حزب الله”

والثلاثاء الماضي، قال جيش الاحتلال إنه أسقط مسيرة لحزب الله بعد اختراقها الحدود.

وأضاف في بيان “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل”.

وتزايدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ يوليو/تموز 2020، بعد مقتل أحد مقاتلي حزب الله في قصف جوي للطيران الإسرائيلي في محيط مطار دمشق.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل أسبوع في تقريره السنوي حول الأوضاع الأمنية في مختلف الجبهات خلال 2021، أنه رصد تراجعا في تسلل طائرات مسيرة لحزب الله، لكنها ما زالت تتسلل وتخدم التنظيم في جمع معلومات استخبارية عن القوات والقواعد الإسرائيلية.

وأضاف أنه إجمالا نفذت مسيرات حزب الله 74 طلعة عبر الحدود الإسرائيلية العام الماضي مقابل 94 في 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات