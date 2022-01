كازاخستان.. الشرطة تعلن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف في احتجاجات تهز البلاد (فيديو)

أعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين مساء الأربعاء، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون “الاستيلاء على مبان إدارية”، في حين قالت وزارة الصحة إن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالات الأنباء (انترفاكس-كازاخستان) و(تاس) و(نوفوستي) عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك قوله إن “القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة”.

وأضاف “تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم”.

وتابع المتحدث أن عملية “لمكافحة الإرهاب” تجري في أحد أحياء ألماتي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والتي شهدت أعنف أعمال الشغب.

بدوره، صرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة “خبر 24” أن “أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 في العناية المركزة” حسب القناة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تُسمع طلقات من أسلحة آلية.

وأعلنت روسيا وحلفاؤها الخميس إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان التي تشهد أعمال شغب فوضوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وقال هذا التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق (تلغرام) المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا “تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه”.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ناشد رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان للمساعدة في إخماد الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان (كازينفورم).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية أن 8 من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلوا وجُرح 317.

وأعلن التلفزيون الرسمي اليوم الخميس أن البنك الوطني (المركزي) قرر تعليق عمل البنوك حرصا على سلامة موظفيها. وانقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.

والتظاهرات نادرة في كازاخستان، حيث ينبغي أن تحصل التجمّعات على إذن مسبق.

وقالت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكة العنكبوتية (نت بلوكس) على تويتر الأربعاء إن البلاد تشهد “عطلا في الانترنت على المستوى الوطني”.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن هذا العطل “يُفترض أن يحدّ بشدة من تغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التي تتكثّف”.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يكن بالإمكان التواصل مع مراسليها مساء الأربعاء. في وقت سابق، كانوا قد أبلغوا أن خدمة الإنترنت متقطعة وتطبيقات المراسلة (تلغرام) و(سيغنال) و(واتساب) غير متاحة، بينما بدا موقعان لوسيلتين إعلاميتين مستقلّتين محجوبين.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022