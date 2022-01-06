سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وحماس تتوعد (فيديو)

الشهيد الفلسطيني بكير حشاش (موافع التواصل)
6/1/2022-|آخر تحديث: 6/1/202211:28 AM (مكة المكرمة)

استُشهد الشاب الفلسطيني بكير حشاش (21 سنة) من مخيم بلاطة شرق نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونُقل الشهيد إلى مستشفى رفيديا فجر اليوم الخميس، وقد تلقى رصاصة في رأسه بعد هجوم قوات الاحتلال على المخيم.

وودّعت أسرة الشهيد وأصدقاؤه فقيدهم في أجواء مأساوية داخل المستشفى سادت فيها الصدمة ودموع الحزن والقهر.

وجابت مسيرات حاشدة، فجر اليوم الخميس، شوارع المخيم شرق نابلس، وهتف المشاركون فيها باسم الشهيد الشاب وتوعدوا قوات الاحتلال بالثأر لدمه.

وقال شقيق الشهيد في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي وكان يرفض تسليم نفسه.

ووصفت والدة بكير ابنها الشهيد بأنه “أحلى عريس” وهي تغالب الدموع بالزغاريد، قائلة إنه أصغر أبنائها.

وذكرت الأم بحسرة كيف كان بكير يصطحبها باستمرار لعيادة طبيب القلب، وقالت إنه ابتاع لباسًا جديدا وكان يحضر لاستقبال صديقه الأسير المنتظَر تحريره اليوم، مستدركة “لكن الأسير سيزف بكير شهيدًا”.

وعاتبت الأم ابنها الشهيد على رحيله بكلمات موجعة وهي تقول “بكير غدرتني يمّا” وتابعت والصدمة تعلو وجهها “قلت لي أعمل لك قهوة وعملت يمّا”.

حماس تتوعد

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: نزف لشعبنا الشهيد البطل بكير حشاش من مخيم بلاطة في نابلس جبل النار بعد تصديه لقوات الاحتلال.

وتوعدت الحركة الاحتلال، مشددة على أن “دماء الشهيد مع كل دماء شهداء ثوار شعبنا ستشكل قوة دفع لتصاعد انتفاضة شعبنا في الضفة، وسيواصل الشباب الثائر مشوار الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية