استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وحماس تتوعد (فيديو)

استُشهد الشاب الفلسطيني بكير حشاش (21 سنة) من مخيم بلاطة شرق نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونُقل الشهيد إلى مستشفى رفيديا فجر اليوم الخميس، وقد تلقى رصاصة في رأسه بعد هجوم قوات الاحتلال على المخيم.

وداع الشهيــد باكير حشاش داخل مستشفى رفيديا بنابلس، الذي ارتقى بعد إصابته برصاص جيش الاحتــلال خلال مواجهات أمام مخيم بلاطة". pic.twitter.com/rLaPCXK47H — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 حساب جديد (@Palestine_Gaz) January 6, 2022

وودّعت أسرة الشهيد وأصدقاؤه فقيدهم في أجواء مأساوية داخل المستشفى سادت فيها الصدمة ودموع الحزن والقهر.

جبل النار تودع مجاهدا التحق فجرا بقوافل الشهداء اللهم تقبل عبدك في الشهداء واحشره مع الصديقين والأنبياء واجعل الفردوس الأعلى له دارا وأعلى عليين قرارا رحم الله باكير حشَّاش pic.twitter.com/9VyKONISaP — Huthaifa Azzam (@HuthaifaAzzam1) January 6, 2022

وجابت مسيرات حاشدة، فجر اليوم الخميس، شوارع المخيم شرق نابلس، وهتف المشاركون فيها باسم الشهيد الشاب وتوعدوا قوات الاحتلال بالثأر لدمه.

مصادر صحفية: "فيديو من المسيرة التي خرجت في مخيم بلاطة شرقي نابلس، عقب الإعلان عن استشهــاد الشاب باكير حشاش". pic.twitter.com/u80qwYu5yE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2022

وقال شقيق الشهيد في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي وكان يرفض تسليم نفسه.

"كان مطلوب ورافض يسلم حاله".. شقيق الشهيد بكير حشاش عن شقيقه الذي الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم.. pic.twitter.com/YF6FM36FLi — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) January 6, 2022

ووصفت والدة بكير ابنها الشهيد بأنه “أحلى عريس” وهي تغالب الدموع بالزغاريد، قائلة إنه أصغر أبنائها.

وذكرت الأم بحسرة كيف كان بكير يصطحبها باستمرار لعيادة طبيب القلب، وقالت إنه ابتاع لباسًا جديدا وكان يحضر لاستقبال صديقه الأسير المنتظَر تحريره اليوم، مستدركة “لكن الأسير سيزف بكير شهيدًا”.

وعاتبت الأم ابنها الشهيد على رحيله بكلمات موجعة وهي تقول “بكير غدرتني يمّا” وتابعت والصدمة تعلو وجهها “قلت لي أعمل لك قهوة وعملت يمّا”.

حماس تتوعد

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: نزف لشعبنا الشهيد البطل بكير حشاش من مخيم بلاطة في نابلس جبل النار بعد تصديه لقوات الاحتلال.

وتوعدت الحركة الاحتلال، مشددة على أن “دماء الشهيد مع كل دماء شهداء ثوار شعبنا ستشكل قوة دفع لتصاعد انتفاضة شعبنا في الضفة، وسيواصل الشباب الثائر مشوار الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية”.