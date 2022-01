إعلان الطوارئ في كازاخستان لمواجهة الاحتجاجات.. والرئيس يطلب مساعدة روسيا

تواصلت، اليوم الأربعاء، الاحتجاجات التي انطلقت الأحد الماضي في كازاخستان ضد زيادة أسعار الغاز المسال، وتخللتها أعمال نهب وشغب في ألماتي أكبر مدينة في البلاد وعدد من المدن الأخرى.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد للسيطرة على الاحتجاجات على أن تطبق حتى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وداهم المتظاهرون، صباح الأربعاء، المؤسسات العامة بما في ذلك مبنى محافظة ألماتي، ونهبوا حوالي 120 متجرًا ونحو 100 مكتب وقرابة 200 مطعم ومقهى، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

وأشارت وسائل إعلام كازاخية إلى توقف الرحلات الجوية إلى ألماتي وأكتاو عقب استيلاء المتظاهرين على مطاريهما.

Protesters stormed the mayor’s office and attempted to seize the presidential residence, Interfax reports https://t.co/KvArooitXG pic.twitter.com/Im19CrxQJ7

A fire broke out at a government building in Almaty, Kazakhstan as protests over fuel prices grow.

وقالت إن المتظاهرين أضرموا النار في مكتب قناة (كازاخستان) الحكومية في ألماتي، وألحقوا الضرر في حوالي 120 سيارة شرطة وإطفاء وإسعاف.

ولفتت إلى محاولة المتظاهرين الاستيلاء على مبنى تابع لوزارة الداخلية في ألماتي.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة مثل: “لتستقل الحكومة” و”ليرحل الرجل العجوز”، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

Kazakhstan announced it would restore some fuel price after protests erupted in the country. There are reports that people now want the government to resign. Belarus propaganda obviously blames the West and social media for protests in Kazakhstan and says police should be violent pic.twitter.com/Ifz80EpXFC

مساعدة تحالف تقوده روسيا

من جهته، طلب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف المساعدة من تحالف عسكري يتألف من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي للتغلب على ما أسماه “تهديدًا إرهابيًا”.

وناشد توكاييف رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان للمساعدة في إخماد الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان (كازينفورم).

Kazakhstan president Tokayev appealed to the leaders of the Russian-led CSTO countries for help l

"These terrorist gangs are international, have undergone serious training abroad, and their attack on Kazakhstan can and should be viewed as an act of aggression” pic.twitter.com/CTzeVcofcm

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 5, 2022