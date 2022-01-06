أردوغان: تركيا من بين أول 3 دول في إنتاج الطائرات المسيرة (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من بين أول 3 دول في العالم في إنتاجًا للطائرات المسيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء الخميس، خلال مراسم افتتاح مشاريع تكنولوجية جديدة في العاصمة التركية أنقرة.

وكشف أردوغان أن حكومته عازمة على إخراج المقاتلة الوطنية عام 2023 وعرضها للعالم أجمع.

وأضاف “طائرتنا المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى في 2025”.

ولفت إلى أن المقاتلة المحلية ستكون القوة الضاربة للقوات الجوية التركية ابتداءً من 2029.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن ميزانية الصناعات الدفاعية ارتفعت من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار منذ تولي حزبه العدالة والتنمية الحكم في البلاد (عام 2002).

وأشار إلى زيادة مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار خلال المدة ذاتها.

وشدّد على أن المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية في العاصمة أنقرة سيكون قلب مشروع المقاتلة الوطنية.

Millî Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni https://t.co/l2kSaujODc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 6, 2022

وأردف “حشدنا كل الإمكانات لإنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا ومكتفية ذاتيًا، ولن تجعل بلدنا محتاجًا لأحد، وتمد يدها للأصدقاء عبر أنظمتها المحلية والوطنية”.

وذكر أردوغان أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا كان 62 فقط قبل 20 عامًا، أما اليوم فقد تجاوز الـ750 مشروعًا.

وأكّد أن عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال ازداد أيضًا من 56 إلى 1500 شركة.

وكشف الرئيس التركي أن قيمة صادرات القطاع ازدادت من 248 مليون دولار إلى 3 مليارات و224 مليون دولار خلال المدة المذكورة.

الرئيس التركي يعلن أن بلاده من بين أول ٣ دول إنتاجًا للمسيرات في العالم (الأناضول)

وقال إن بلاده صارت تلبي احتياجات الدول الصديقة والحليفة في هذا الإطار، وليس احتياجاتها الخاصة فحسب.

وأوضح أردوغان أن تركيا من بين عشر دول في العالم يمكنها تصميم السفن الحربية الخاصة بها وبنائها وصيانتها.

وبحسب أردوغان فإن تركيا حاليًا من بين أول 3 دول في العالم في إنتاجًا للطائرات المسيرة العادية والمسلحة والهجومية.

نموذج لطائرة مسيرة تركية (الأناضول)