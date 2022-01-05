محكمة أمريكية تحيي دعوى ضد أسترازينيكا وفايزر وجونسون بشأن “تمويل إرهاب” بالعراق

أحيت محكمة استئناف أمريكية، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى، بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في “تمويل الإرهاب”.

ويؤكد المدعون أن جماعة (جيش المهدي) المدعومة من حزب الله اللبناني كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليها -وهي 21 شركة أمريكية وأوربية للإمدادات والمعدات الطبية- قدّمت رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية.

ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات. وقال ممثلون عن الشركات الخمس (أسترازينيكا وجي إي هيلث كير الأمريكية القابضة وجونسون آند جونسون وفايزر وهوفمان لاروش) في بيان مشترك “ستُظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال”.

ورفع الدعوى القضائية -التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا- أفراد من عائلات ضحايا هجمات شنتها جماعة (جيش المهدي) في العراق. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى عام 2020.

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدّموا للحكومة العراقية “علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن الهيموفيليا (مرض وراثي) وأجهزة موجات فوق صوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية” بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وأطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.

وقال المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع عن الشركات أمام محكمة الاستئناف في سبتمبر/أيلول إن الحكم “سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية في كثير من الأحيان، بناء على طلب الحكومة في المناطق التي تشهد اضطرابًا”.