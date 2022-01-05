بين الحياة والموت.. نداء عاجل من هيئة الدفاع عن السياسي التونسي نور الدين البحيري

قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، اليوم الأربعاء، إنه بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام.

وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو “نوجه نداء عاجلًا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري بين الحياة والموت، بحسب مصادر طبية”.

حركة النهضة تحمّل المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للأستاذ البحيري لرئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين🇹🇳#سيب_البحيري#وينو_البحيري#ضحية_الاشاعات pic.twitter.com/uicVYb958a — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) January 5, 2022

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس “تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه احتجاجًا على اختطافه”.

وتابع ديلو “نحمّل المسؤولية لكل من شارك في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سري مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي”.

سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري (مواقع تونسية)

وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قد أعلن يوم الإثنين أن وضع البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”.

وقال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة -في تصريحات الأحد- إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في حالة خطرة جدًّا ويواجه الموت، مضيفًا أنه منذ ثلاثة أيام من دون طعام أو ماء أو دواء.

والبحيري (63 عامًا) محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.