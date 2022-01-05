تفحم ١٠ سيارات.. وضحايا في حادث طريق “مروع” في القاهرة (فيديو)

شهدت العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، حادثًا “مروعًا” بين ١٠ سيارات منها ٨ ملاكي وسيارتي نقل على الطريق الدائري الأوسطي القادم من منطقة التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) قرب نفق طريق الأوتوستراد، أسفر عن تفحم عدد من السيارات، ومصرع شخص وإصابة ٨ آخرين.

حريق وإصدام أكثر من ٨ سيارة ونقل العشرات من المصابين.. منهم 4 سيارات نقل ثقيل.. وحاوية على الطريق الدائري الأوسطي pic.twitter.com/WifKT3JkkA — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) January 5, 2022

وذكرت صحيفة (الأهرام) المصرية الرسمية أن المعاينة الأولية لإدارة مرور القاهرة “كشفت أن الحادث وقع بين 8 سيارات ملاكي وسيارتي نقل اشتعلت بها النيران”.

وأضافت أن رجال الشرطة قاموا برفع آثار الحادث من الطريق، وأعادوا الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لفترة.

وأعلنت السلطات المصرية “التحفظ على السائق المتسبب في الحادث”، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزارة الصحة تعلن وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي pic.twitter.com/W04ogFfmZx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 5, 2022

وفي السياق، أشار شهود عيان لوسائل إعلام محلية إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الوفيات، إلا أن السلطات المصرية أكدت حتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غرينيتش أن الحادث راح ضحيته “شخص واحد فقط و٨ مصابين”.

وأظهرت لقطات مصوّرة جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي -أظهرت- النيران مشتعلة في السيارات، وحولها حشود من الناس ورجال الإطفاء في محاولة للسيطرة عليها.

تخيل ده مش فيلم أكشن !!!😡

لا والله …ده عندنا علي الدائري في مصر

تفحم 20 سيارةإثر حادث الدائري الأوسطي قبل وسقوط ضحايا

اللهم سلم سلم

ربنا يلطف بالناس والله

ويرفع مقته وغضبه عنا ☝️🤲🚶‍♂️ pic.twitter.com/qGP3QoXs2D — سنباطي (@ahmelsonbaty18) January 5, 2022

واستنكر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تكرار الحوادث على هذا الطريق، لاسيما وأنه من الطرق الجديدة في العاصمة المصرية.

تقاطع الدائري الاوسطي مع الاوتوستراد ده كارثة هندسية بكل المقاييس ودم الناس دي في رقبة المصمم والاستشاري والمفروض يتحاكموا عالمهزلة دي وانا مسئول عن اللي بقوله — ﮼حـسـن (@HassanYahya) January 5, 2022