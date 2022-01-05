سياسة|مصر

تفحم ١٠ سيارات.. وضحايا في حادث طريق “مروع” في القاهرة (فيديو)

5/1/2022

شهدت العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، حادثًا “مروعًا” بين ١٠ سيارات منها ٨ ملاكي وسيارتي نقل على الطريق الدائري الأوسطي القادم من منطقة التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) قرب نفق طريق الأوتوستراد، أسفر عن تفحم عدد من السيارات، ومصرع شخص وإصابة ٨ آخرين.

وذكرت صحيفة (الأهرام) المصرية الرسمية أن المعاينة الأولية لإدارة مرور القاهرة “كشفت أن الحادث وقع بين 8 سيارات ملاكي وسيارتي نقل اشتعلت بها النيران”.

وأضافت أن رجال الشرطة قاموا برفع آثار الحادث من الطريق، وأعادوا الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لفترة.

وأعلنت السلطات المصرية “التحفظ على السائق المتسبب في الحادث”، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أشار شهود عيان لوسائل إعلام محلية إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الوفيات، إلا أن السلطات المصرية أكدت حتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غرينيتش أن الحادث راح ضحيته “شخص واحد فقط و٨ مصابين”.

وأظهرت لقطات مصوّرة جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي -أظهرت- النيران مشتعلة في السيارات، وحولها حشود من الناس ورجال الإطفاء في محاولة للسيطرة عليها.

واستنكر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تكرار الحوادث على هذا الطريق، لاسيما وأنه من الطرق الجديدة في العاصمة المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية