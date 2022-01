بعد انتصار الأسير أبو هواش.. ماذا تعرف عن سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية؟

تختصر مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان الفلسطينية تعريف الاعتقال الإداري بأنه: “اعتقال بدون تهمة أو محاكمة”.

وتضيف أن الاعتقال الإداري يعتمد على ملف سري، وأدلة مزعومة لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها 6 أشهر، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري ويعاد فورًا للاعتقال مجددًا، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريًا.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي استخدام هذه العقوبة المحظورة في القانون الدولي ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء منذ احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.

وتشير مؤسسة الضمير إلى أن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام من موعد إطلاق سراحه، أو في اليوم ذاته.

ورصدت المؤسسة إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين أنهوا مدة اعتقالهم بناء على لائحة اتهام، والعكس بتوجيه لائحة اتهام لمعتقلين بعد انتهاء اعتقالهم الإداري.

The Palestinian prisoner Hisham Abu Hawash ended his 141-day of hunger strike to protest against his administrative detention. pic.twitter.com/NldAV4j0di

حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، من بين نحو 4600 معتقل فلسطيني، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني صدر، الأحد الماضي.

ووفق النادي، أصدرت إسرائيل 1595 أمر اعتقال إداري خلال العام الماضي، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون مرات عدة بحق المعتقل نفسه.

ويقول إن إسرائيل تستهدف بالاعتقال الإداري “الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين في المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني”.

وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن من بين المعتقلين إداريًا 6 من نواب المجلس التشريعي السابق و4 قاصرين وامرأتين.

وتتزايد أعداد المعتقلين الإداريين مع تصاعد الهبات الشعبية كما في الانتفاضة الأولى عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، والهبة الشعبية عام 2015.

وإجمالًا اعتقل الاحتلال الإسرائيلي إداريًا نحو 50 ألف فلسطيني، من بين نحو 700 ألف اعتقلتهم منذ 1967، بينهم نحو 24 ألفًا اعتقلوا إداريًا بين عامي 2000 و2014، وفق توثيق مؤسسة الضمير.

ومن الفلسطينيين من أمضى 15 عامًا وأكثر بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري، بينهم النائب السابق والقيادي في حركة حماس حاتم قفيشة.

وفي التجربة الفلسطينية، خاض الأسرى الإداريون احتجاجات وإضرابات جماعية، بينها مقاطعة محاكم الاحتلال عام 1997، وإضراب جماعي عام 2014 انتهت بتفاهمات على تخفيض أعدادهم.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية في خطوة احتجاجية تجاه هذا النوع من الاعتقال.

وخلال العام الماضي، أضرب نحو 60 معتقلًا إداريًا عن الطعام، وكان آخرهم هشام أبو هواش (40 عامًا) والذي انتزع قرارًا بإنهاء اعتقاله الإداري يوم 26 فبراير/شباط القادم بعد إضراب استمر 141 يومًا.

⏺️Hundreds of Palestinians are placed under

administrative detention in occupation prisons, without knowing the period of their detention. The Israeli occupation relies on a “secret file", neither disclosed to the detainees nor their lawyers.#StopAdministrativeDetention pic.twitter.com/1R6963ruDp

— Addameer –الضمير (@Addameer) January 5, 2022