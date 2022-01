“المسلمون أحياء وأمواتا جزء من ألمانيا”.. تنديد رسمي بالاعتداء على مقبرة للمسلمين

ندد مسؤولون ألمان بالاعتداء الذي تعرضت له مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون (غرب ألمانيا) قبل ٥ أيام.

وقال مسؤول الحريات الدينية في الحكومة الألمانية فرانك شواب على تويتر، الأربعاء، إن “المسلمين أحياء أو أمواتًا جزء من ألمانيا”.

وشدد على ضرورة الوقوف بشكل جماعي ضد الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) والعنصرية.

وكان مجهولون أقدموا على تحطيم شواهد قبور، وإلحاق أضرار في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون، عشية رأس السنة الجديدة.

وفي السياق، أعلن الكاتب العام للحزب الديمقراطي المسيحي بول زيمياك الذي تقع المدينة ضمن دائرته الانتخابية -أعلن- رفضه لهذا الاعتداء.

وقال زيمياك على تويتر، الأحد الماضي “هذا اعتداء علينا جميعا” في إشارة إلى سكان إزرلون، والأحد، شارك في تجمع أمام المقبرة التي تعرضت للاعتداء حضره أكثر من ٣٠٠ شخص من سكان المدينة بينهم ممثلو الأديان كلهم لإظهار تضامنهم مع الجالية المسلمة.

وقال زيمياك خلال مشاركته “وجد أناس مثواهم الأخير وجعلوا من إزرلون وطنهم. إنهم من سكان إزرلون وعواطفنا معهم وقد تم ازعاج راحتهم، وكذلك الحال مع جميع أقاربهم”.

As vandals desecrate 30 Muslim graves in #Iserlohn, Member of Bundestag, @PaulZiemiak says "this is an attack on all of us".

If so, then *all* of us should react to Orban's "2 million Muslims" remarks or Weber's claim that "Islam doesn't belong to Europe". Now reap what you sow. https://t.co/29NMbaD8xU

— Samir Beharić (@SamBeharic) January 5, 2022