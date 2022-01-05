“المسلمون أحياء وأمواتا جزء من ألمانيا”.. تنديد رسمي بالاعتداء على مقبرة للمسلمين

ندد مسؤولون ألمان بالاعتداء الذي تعرضت له مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون (غرب ألمانيا) قبل ٥ أيام.

وقال مسؤول الحريات الدينية في الحكومة الألمانية فرانك شواب على تويتر، الأربعاء، إن “المسلمين أحياء أو أمواتًا جزء من ألمانيا”.

Der Islam gehört zu Deutschland. Es ist ein Glück, dass Muslimas und Muslime im Leben und im Tod Teil unseres Landes sind. Wer Grabstellen schändet, ist islamfeindlich und rassistisch. Aber auch eine armselige Wurst. Wir halten zusammen. #Iserlohn https://t.co/GogWOsag47 — Frank Schwabe #FreeAlexanderKabanov (@FrankSchwabe) January 4, 2022

وشدد على ضرورة الوقوف بشكل جماعي ضد الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) والعنصرية.

وكان مجهولون أقدموا على تحطيم شواهد قبور، وإلحاق أضرار في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون، عشية رأس السنة الجديدة.

وفي السياق، أعلن الكاتب العام للحزب الديمقراطي المسيحي بول زيمياك الذي تقع المدينة ضمن دائرته الانتخابية -أعلن- رفضه لهذا الاعتداء.

In meiner Heimatstadt #Iserlohn sind in der Nacht zum neuen Jahr Gräber unserer muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geschändet worden. Das ist ein Angriff auf uns alle! pic.twitter.com/YMmrA8DZXh — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) January 2, 2022

وقال زيمياك على تويتر، الأحد الماضي “هذا اعتداء علينا جميعا” في إشارة إلى سكان إزرلون، والأحد، شارك في تجمع أمام المقبرة التي تعرضت للاعتداء حضره أكثر من ٣٠٠ شخص من سكان المدينة بينهم ممثلو الأديان كلهم لإظهار تضامنهم مع الجالية المسلمة.

وقال زيمياك خلال مشاركته “وجد أناس مثواهم الأخير وجعلوا من إزرلون وطنهم. إنهم من سكان إزرلون وعواطفنا معهم وقد تم ازعاج راحتهم، وكذلك الحال مع جميع أقاربهم”.

As vandals desecrate 30 Muslim graves in #Iserlohn, Member of Bundestag, @PaulZiemiak says "this is an attack on all of us". If so, then *all* of us should react to Orban's "2 million Muslims" remarks or Weber's claim that "Islam doesn't belong to Europe". Now reap what you sow. https://t.co/29NMbaD8xU — Samir Beharić (@SamBeharic) January 5, 2022

وعلى هذا النحو، استنكر دانيال هولتغان الممثل الخاص المعني بجرائم معاداة السامية والمسلمين وغيرها من أشكال التعصب الديني والكراهية في المجلس الأوربي -استنكر- الاعتداء على مقبرة المسلمين في ألمانيا.

وقال على تويتر الإثنين الماضي: “حزين وقلق بشأن تخريب مقبرة المسلمين في إزرلون بألمانيا. يجب أن يكون السياسيون واضحين في إدانتهم، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة”.

Saddened and concerned about the vandalisation of a #Muslim cemetery in #Iserlohn, Germany. Politicians should be clear in their condemnation and the perpetrators need to be brought to justice. https://t.co/CcWZ6NIYJN — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 2, 2022

وباشرت السلطات المعنية التحقيق بتهمة إقلاق سكينة الموتى، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ولا توجد أي مؤشرات حتى مساء الأربعاء، تدل على هوية الجناة.

ووجهت الشرطة طلبًا للعموم تطلب فيه أي معلومات أو أدلة بشأن الحادث.

Muslim cemeteries are being destroyed in Germany because of their hate for Muslims.

These people are sick! #Islamophobia — Waleed (@Waleed_kha1) January 5, 2022

وكانت وزارة الخارجية التركية استنكرت الاعتداء الذي طال مقبرة المسلمين في إزرلون.

وذكرت في بيان لها السبت الماضي، أنّها تلقت ببالغ الحزن نبأ الاعتداء، ووصفته بأنه “مؤشر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام”.