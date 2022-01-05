22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتا خلال شهر

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري إن شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، شهد هجمة شرسة وكبيرة من المستوطنين -خاصة ما تسمى جماعات “الهيكل” المزعوم- على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف “دُنس الأقصى 22 مرة تنوعت بين سوائب المستوطنين وأعضاء كنيست (البرلمان الإسرائيلي) وطلاب معاهد دينية وعناصر من الجيش والمخابرات” وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار البكري إلى أن الاحتلال واصل حملته التحريضية على المسجد الأقصى وعلى حراسه وسدنته، موضحا أن هذه الغطرسة لم تقتصر على الأقصى فقط، بل امتدت إلى المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل الذي مُنع رفع الأذان فيه خلال الشهر الماضي 48 وقتًا.

وأوصت “جماعات الهيكل” ولجنة الأمن الداخلي ومنظمة (بيدينو) خلال جلسة في الكنيست، بمراقبة أعمال شرطة الاحتلال في الأقصى وتطويرها لصالح الوجود اليهودي فيه، وذلك عبر لجنة خاصة يشكلها الكنيست لهذا الغرض.

وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية اكثر صرامة في ما يسمى عيد “الحانوكا” حيث دعت منظمات “الهيكل” المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات وأداء طقوس وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وقامت بلدية الاحتلال في القدس بإضاءة سورها التاريخي برسوم وشعارات تلمودية استفزازية، في خطوة تستهدف عرض تاريخ مزور للمدينة المقدسة يتماشى مع أساطير “تلمودية” حول المكان.

مستوطن يرفع علم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحامه بحماية من شرطة الاحتلال (منصات التواصل)

وفي إطار المحاربة الدائمة لحراس المسجد الاقصى الذين يتعرضون للاعتقال والإبعاد، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحراس الجدد من العمل، وهددتهم بالاعتقال في حال عملهم دون الحصول على تصاريح.

واستهدفت موظفي مديرية أوقاف القدس في المسجد الأقصى، واعتقلت 3 منهم، كما استدعت الشيخ ناجح بكيرات، نائب المدير العام لأوقاف القدس، للتحقيق معه عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

المسجد الإبراهيمي أيضا

وفي خليل الرحمن، وتحديدًا في المسجد الإبراهيمي، منع الاحتلال رفع الأذان خلال الشهر الماضي 48 وقتًا، وما زال يمنع لجان الإعمار والصيانة من القيام بأعمالهم الضرورية داخل المسجد، وواصل حصاره وتفتيشه للقادمين إليه.

وفي القدس، أخطرت بلدية الاحتلال بهدم قبّة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا الذي رُمّم مؤخرًا، واستغل الاحتلال سطح المدرسة التنكزية باتخاذها نقطة مراقبة للمسجد الأقصى.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون “مقام يوسف” وأدوا طقوسًا تلمودية وسط حراسة مشددة، وحطم مستوطنون عددًا من شواهد القبور في إحدى مقابر قرية برقة.

يهود يتجولون في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل (غيتي)

34 ألفا اقتحموا الأقصى في 2021

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قد كشفت في بيان سابق، أن أعداد المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال العام المنقضي تجاوزت 34 ألفًا.

وصرّح المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، الخميس الماضي، بأن “أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال عام 2021 بلغت 34 ألفًا و112 متطرفًا”.

ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم بحماية من الشرطة الإسرائيلية وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح، التي حولت المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية.