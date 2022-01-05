أوميكرون تكتسح أوربا والولايات المتحدة.. ومنظمة الصحة تحذر من ظهور متحورة جديدة أكثر خطورة

سجلت فرنسا، الثلاثاء، أكثر من 271 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية بالبلاد منذ ظهور الجائحة.

وبحسب معطيات إدارة الصحة العامة الفرنسية، جرى تسجيل 271 ألفا و686 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و589 ألفا و505 حالات.

وارتفع اجمالي الوفيات إلى 124 ألفا و563 إثر تسجيل 293 وفاة جديدة.

وكانت أعلى حصيلة يومية سابقة سجلتها فرنسا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع 232 ألفا و200 حالة.

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات منذ بدء الجائحة

وسجلت المملكة المتحدة 218 ألفا و724 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتكون الحصيلة الأعلى منذ بدء الجائحة في مارس /آذار 2020.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة إلى 148 ألفا و941.

وأضافت أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ بدء برنامج التطعيم في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، بلغ 51 مليونا و820 ألفا و652، في حين حصل 47 مليونا و482 ألفا و789 منهم على الجرعة الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية بلغ 34 مليونا و363 ألفا و986.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -في مؤتمر صحفي- إن تفعيل عيادات الطوارئ ودعوة متطوعين طبيين مدعومين من الجيش، يعني أن جهاز الصحة الوطنية “يستعد لما يشبه حالة حرب”.

وأضاف “كل من يعتقد أن حربنا مع كوفيد-19 انتهت، يخطئ جدا. إنها لحظة تتطلب أقصى درجة من الحذر”.

الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة في يوم واحد

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولكن ينبغي التعامل مع هذا الرقم بحذر، لأن عدد الحالات المسجلة الإثنين يكون بشكل عام مرتفعا جدا، خصوصا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في نهاية السنة، لكنه يمثل ضعف الحالات المسجلة الإثنين الماضي، بعد عطلة عيد الميلاد التي استمرت ثلاثة أيام.

وذكرت معطيات جامعة جونز هوبكينز أن البلاد سجلت مليونا و77 ألفا و605 إصابات جديدة، ليبلغ الإجمالي 56 مليونا و191 ألفا و733 حالة.

وبلغ اجمالي الوفيات 827 ألفا و749 حالة، إثر تسجيل 1684 وفاة جديدة.

وبينما تواصل الإصابات بكوفيد-19 ارتفاعها الثلاثاء في جميع أنحاء العالم مهددة بإحداث خلل وظيفي في قطاعات حساسة، حذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوربا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بأوميكرون في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحورة جديدة أكثر خطورة.

مليون إصابة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة وأكثر من 270 ألفا في فرنسا ونحو 220 ألفا في المملكة المتحدة (رويترز)

وفي حين تنتشر المتحورة الجديدة من دون رادع في أنحاء العالم، تبدو أقل خطورة مما كان يُخشى في البدء، مما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية.

غير أن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود أبدت حذرا وقالت إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي.

وأوضحت أنه “كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحورة جديدة. حاليا أوميكرون متحورة قاتلة يمكنها التسبب بالوفاة، ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف ستكون المتحورة الجديدة”.

وانضم مشاهير وشخصيات عامة إلى المرضى، من ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر وزوجته الملكة سيلفيا إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره البوتسواني موكويتسي ماسيسي، مرورا بحارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما ولاعبي كرة القدم لوكاس هيرنانديز وتانغي نيانزو من بايرن ميونيخ الذي أصيب ما لا يقل عن ثمانية من لاعبيه بالعدوى.

وأبلغت أستراليا كذلك عن عدد قياسي من نحو 50 ألف إصابة يومية، مما تسبب في التدافع على فحوص الكشف رغم تكلفتها المرتفعة.

خلل وظيفي

وتتسبب الموجة الحالية من الوباء الذي عاد ليضرب بقوة في نهاية عام 2021 مع ظهور أوميكرون بزيادة حالات الغياب بسبب المرض، وهي ظاهرة تتسبب بخلل وظيفي في قطاعات عدة ولا سيما الصحة.

فقد أعلنت 6 مستشفيات على الأقل في المملكة المتحدة عن أعداد إصابات حرجة، الثلاثاء، بين موظفيها بما يعني أن الوضع يمكن أن يؤثر على خدمات الرعاية الأولوية التي توفرها.

كذلك، أثر نقص الموظفين على بداية العام الدراسي في إنجلترا، حيث جددت الحكومة دعوة المعلمين المتقاعدين للحضور لسد النقص.

وفي مواجهة موجة أوميكرون الكاسحة، فرضت الحكومات قيودا جديدة بما في ذلك تشجيع العمل عن بعد مع الضغط على غير المطعمين.

ففي فرنسا، تريد الحكومة إصدار شهادة تطعيم لكن المعارضة أخرت تمرير القانون الخاص بذلك الذي يُتوقع اعتماده في الأيام المقبلة.

ومن دون هذه الشهادة لن يستطيع غير المطعمين حضور الأنشطة الترفيهية أو دخول المطاعم.

من جانبها، يُتوقع أن تعلن قبرص عن إجراءات جديدة، الأربعاء، مثل فرض قيود على دخول أماكن الترفيه والزيارات المنزلية، في حين سجلت الجزيرة أعلى معدل إصابة في العالم (2505 حالات لكل 100 ألف نسمة).

وفرضت العاصمة الهندية نيودلهي إجراءات جديدة، بما في ذلك الحجر الصحي خلال إجازات نهاية الأسبوع.

تأثر الرحلات البحرية

ستشدد الفلبين أيضا القيود وتوسعها لتشمل المناطق المحيطة بالعاصمة مانيلا حيث يعيش نحو 25 مليون شخص.

بموجب هذه الإجراءات سيضطر غير المطعمين إلى البقاء في المنزل طوال مدة سريانها حتى منتصف يناير الجاري، ولن يُسمح بالخروج إلا لشراء الضروريات الأساسية أو ممارسة الرياضة.

وفرضت الصين الحجر الصحي على أكثر من مليون شخص إضافيين في بلدة بوسط البلاد بعد اكتشاف ثلاث إصابات من دون أعراض، قبل شهر واحد من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين.

وبدأت الجائحة تلقي بثقلها مجددا على قطاع الرحلات البحرية، إذ أعلنت جمعية منظمي الرحلات البرازيلية تعليق الرحلات البحرية حتى 21 يناير/كانون الثاني الجاري، بسبب “خلافات” بشأن تطبيق بروتوكولات كوفيد-19 بعد ظهور إصابات على متن ثلاث سفن.

كذلك، أُنزل نحو 3000 راكب معظمهم من الألمان، الإثنين، في لشبونة بعد اكتشاف عدة إصابات بكوفيد-19 على سفينتهم.

ولم ينجُ عالم الموضة، إذ أعلن المصمم الإيطالي جورجو أرماني، الثلاثاء، إلغاء عروض مجموعاته التي كانت مقررة هذا الشهر ضمن أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو وأسبوع الأزياء الراقية في باريس، بسبب الازدياد الكبير للإصابات بكوفيد-19 في أوربا.

وما زالت العدوى الشديدة للمتحورة أوميكرون غير مصحوبة في الوقت الحالي بزيادة كبيرة في الوفيات.

ومنذ ظهور الفيروس في نهاية 2019، أودى الوباء بحياة أكثر من 5 ملايين و400 ألف شخص، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.