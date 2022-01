فرنسيون يتفاعلون مع تغريدة لرئيس وزراء كندا ويسخرون من وزير داخلية بلادهم

تفاعل ناشطون وسياسيون فرنسيون مع تغريدة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أدان فيها العنصرية والإسلاموفوبيا، التي يعاني منها عدد من مسلمي كندا.

وغرد ترودو عبر حسابه في تويتر قائلًا إن “الإسلاموفوبيا والكراهية التي تهدد راحة واستقرار بعض مسلمي كندا أمر غير مقبول”.

Islamophobia is unacceptable. Full stop. We need to put an end to this hate and make our communities safer for Muslim Canadians. To help with that, we intend to appoint a Special Representative on combatting Islamophobia. More details here: https://t.co/sEiOYlLRaw

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2022