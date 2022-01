رسموا صليبا على جدرانه.. مجهولون يحرقون متجرا يملكه مسلم في فرنسا (صور)

أضرم مجهولون النار في متجر يملكه مسلم في مدينة بون أنكونتر جنوب غربي فرنسا، ورسموا رمز النازية على جدرانه الخارجية.

وذكرت صحيفة (لا ديبيش) الفرنسية، أن المعتدين أضرموا النار في المتجر، ورسموا صليبًا معكوفًا على جدرانه، إشارةً إلى رمز النازية.

وأعلنت شرطة المدينة، فتح تحقيق حول الحادثة، ولم يُلقَى القبض بعدُ على منفذي الاعتداء.

وبحسب الصحيفة فقد طالت النيران جميع ما بداخل المتجر الذي يقدم الأطعمة الحلال وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع. وقال أحد ضباط الشرطة “الحقيقة الجنائية ليست موضع شك، ولكن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان هذا عملًا متطرفًا تم تنفيذه ضد تجارة الحلال هذه”.

Dans l’indifférence totale, une boucherie halal a été la cible des fachos, ravagée par un incendie criminel, recouverte de croix gammées. Et pendant ce temps, la haine est encore plus forte, relayée par des responsables politiques et des médias. Ne lâchons rien face à la haine✊ pic.twitter.com/gTLhdqmFrB

— Azzédine TAÏBI (@AzzedineTAIBI) January 30, 2022