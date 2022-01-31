رسموا صليبا على جدرانه.. مجهولون يحرقون متجرا يملكه مسلم في فرنسا (صور)

أضرم مجهولون النار في متجر يملكه مسلم في مدينة بون أنكونتر جنوب غربي فرنسا، ورسموا رمز النازية على جدرانه الخارجية.

وذكرت صحيفة (لا ديبيش) الفرنسية، أن المعتدين أضرموا النار في المتجر، ورسموا صليبًا معكوفًا على جدرانه، إشارةً إلى رمز النازية.

Voilà le résultat des médias qui stigmatisent les musulmans H24.https://t.co/PSEfwQTs3i — Najette 🧕☂️ (@Khaltibesara) January 30, 2022

وأعلنت شرطة المدينة، فتح تحقيق حول الحادثة، ولم يُلقَى القبض بعدُ على منفذي الاعتداء.

وبحسب الصحيفة فقد طالت النيران جميع ما بداخل المتجر الذي يقدم الأطعمة الحلال وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع. وقال أحد ضباط الشرطة “الحقيقة الجنائية ليست موضع شك، ولكن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان هذا عملًا متطرفًا تم تنفيذه ضد تجارة الحلال هذه”.

Dans l’indifférence totale, une boucherie halal a été la cible des fachos, ravagée par un incendie criminel, recouverte de croix gammées. Et pendant ce temps, la haine est encore plus forte, relayée par des responsables politiques et des médias. Ne lâchons rien face à la haine✊ pic.twitter.com/gTLhdqmFrB — Azzédine TAÏBI (@AzzedineTAIBI) January 30, 2022

وفتح مكتب المدعي العام في آجين تحقيقًا في “التدمير بوسائل خطرة على الناس”، مع الظروف المشددة المتمثلة في أن الوقائع قد ارتكبت “بسبب العرق أو الأصل أو الدين”.

والمتجر مملوك لشركة صغيرة تأسست في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهدف إلى تقديم خدمة تجمع بين البقالة وتقديم الطعام في الموقع.

وكان من المقرر افتتاح المطعم ومحل البقالة الذي يملكه الزوجان كمال وأوكيان ظهر أمس الأحد، لكن المكان تم تدميره بالكامل ومنعت الشرطة الوصول إليه، كما تم تشويه واجهاته برسم الصليب المعكوف.

صورة لكمال وأوكيان داخل المتجر قبل تدميره (الصحافة الفرنسية)

وفي معرض تعليقها على الأمر، انتقدت ماتيلد بانوت، النائبة في البرلمان عن حركة فرنسا التي لا تنحني، الاعتداء. وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر، أن بعض الجهات الإعلامية والسياسية تنشر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا.

Une boucherie halal ravagée par un incendie criminel et recouverte de croix gammées.

La haine des musulmans encore et toujours par les mêmes politiques, les mêmes médias.

Nous ne laisserons pas faire ! pic.twitter.com/NHcarV4Oe2 — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 30, 2022

بدوره، دعا توماس بورتاس، الكاتب والسياسي الفرنسي، إلى ضرورة معاقبة منفذي الاعتداء، لافتًا إلى ما تؤول إليه أفكار اليمين المتطرف.

Horreur ! À Bon-Encontre une boucherie halal a été incendiée dans la nuit et deux symboles nazis ont été peints sur la façade du bâtiment. Ces attaques racistes sont une abomination et les auteurs doivent être sanctionnés lourdement. Voilà où mène les idées d’extrême-droite ! — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 30, 2022