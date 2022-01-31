سياسة|فرنسا

رسموا صليبا على جدرانه.. مجهولون يحرقون متجرا يملكه مسلم في فرنسا (صور)

المتجر بعد تدميره وقد رسم الصليب المعكوف على جدرانه (الصحافة الفرنسية)
31/1/2022

أضرم مجهولون النار في متجر يملكه مسلم في مدينة بون أنكونتر جنوب غربي فرنسا، ورسموا رمز النازية على جدرانه الخارجية.

وذكرت صحيفة (لا ديبيش) الفرنسية، أن المعتدين أضرموا النار في المتجر، ورسموا صليبًا معكوفًا على جدرانه، إشارةً إلى رمز النازية.

وأعلنت شرطة المدينة، فتح تحقيق حول الحادثة، ولم يُلقَى القبض بعدُ على منفذي الاعتداء.

وبحسب الصحيفة فقد طالت النيران جميع ما بداخل المتجر الذي يقدم الأطعمة الحلال وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع. وقال أحد ضباط الشرطة “الحقيقة الجنائية ليست موضع شك، ولكن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان هذا عملًا متطرفًا تم تنفيذه ضد تجارة الحلال هذه”.

وفتح مكتب المدعي العام في آجين تحقيقًا في “التدمير بوسائل خطرة على الناس”، مع الظروف المشددة المتمثلة في أن الوقائع قد ارتكبت “بسبب العرق أو الأصل أو الدين”.

والمتجر مملوك لشركة صغيرة تأسست في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهدف إلى تقديم خدمة تجمع بين البقالة وتقديم الطعام في الموقع.

وكان من المقرر افتتاح المطعم ومحل البقالة الذي يملكه الزوجان كمال وأوكيان ظهر أمس الأحد، لكن المكان تم تدميره بالكامل ومنعت الشرطة الوصول إليه، كما تم تشويه واجهاته برسم الصليب المعكوف.

صورة لكمال وأوكيان داخل المتجر قبل تدميره (الصحافة الفرنسية)

وفي معرض تعليقها على الأمر، انتقدت ماتيلد بانوت، النائبة في البرلمان عن حركة فرنسا التي لا تنحني، الاعتداء. وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر، أن بعض الجهات الإعلامية والسياسية تنشر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا.

بدوره، دعا توماس بورتاس، الكاتب والسياسي الفرنسي، إلى ضرورة معاقبة منفذي الاعتداء، لافتًا إلى ما تؤول إليه أفكار اليمين المتطرف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر