على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين بالحجارة وغاز الفلفل (فيديو)

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الأحد، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

وهاجم مستوطنون، مساء أمس الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس في الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرابط بين جنين ونابلس، مما أدى إلى تكسير نوافذ وزجاج بعضها.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشكل غير مسبوق، ضد الأهالي وممتلكاتهم خاصة في منطقتي شمال وجنوب نابلس.

📹قوة إسرائيلية خاصة تعتقل شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة قطنة بالقدس pic.twitter.com/yW361RXIjb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 31, 2022

فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 27 مواطنًا غالبيتهم من القدس، وتم هدم منزل قيد الإنشاء، وقمع الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي النقب جنوب أريحا، وأغلق طريقي جنين ونابلس والمسعودية، واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى.

وكانت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية قد وثقت اعتداءات مستوطنين على فلسطينيين في مناسبات شتى، كان آخرها أثناء موسم قطف الزيتون، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تتم بموافقة ودعم من سلطات الاحتلال.

طالت 27 فلسطينيًا

بالفيديو| الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفةhttps://t.co/vcE3TtIcoH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 31, 2022

وبحسب تقرير للمنظمة صدر مؤخرًا، فإن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يمثل إحدى وسائل تل أبيب لزيادة مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في شتى أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الهجمات التي يشنها المستوطنون الضرب والرشق بالحجارة والتهديد والمضايقات وإتلاف الأشجار وسائر المزروعات وتخريب السيارات وإغلاق الطرق وقد تصل إلى إطلاق الرصاص الحي.

ونتيجة لهذه الأفعال يخشى الفلسطينيون الذهاب إلى أراضيهم، وعندئذ تستولي إسرائيل عليها وتسخّرها لاحتياجاتها.

وبحسب التقرير، ففي عام 2021 وخلال موسم قطف الزيتون وثّقت (بتسيلم) 45 هجومًا شنه مستوطنون على فلسطينيين أثناء قطف الزيتون تخللته اعتداءات جسدية عليهم وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، بما فيها سرقة المحصول وقطع الأشجار وتخريب ممتلكات شخصية ومعدات زراعية.