“دعوهن يلعبن”.. ناشطات فرنسيات يهتفن دعما للمحجبات في البلاد (فيديو)

نظمت ناشطات في جمعية (لي دي غوموز) التي ترفض التمييز ضد النساء في فرنسا، وقفة رمزية للتضامن مع المحجبات بعد إصدار قانون يمنع الحجاب في المنافسات الرياضية.

وأظهر مقطع فيديو هتاف الناشطات بقولهن “دعوهن يلعبن”، لتمكين مسلمات فرنسا المحجبات من ممارسة حقهن في ممارسة الرياضية بعيدًا عن قوانين تستهدفهن كالتي صدّق عليها مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي.

[HIJABEUSES] Les sénateurs, les députés, on a un message pour vous : #laissezLesJouer

— ⚽️Les Dégommeuses✊🏾 (@LesDegommeuses) January 29, 2022