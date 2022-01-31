جلسة لمجلس الأمن بشأن أزمة أوكرانيا وتلويح غربي بعقوبات جديدة على روسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناءً على طلب الولايات المتحدة التي تكثّف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا.

وحول التهديد بالغزو المحتمل دعت، كييف أمس الأحد، موسكو إلى سحب قواتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين، وإلى مواصلة الحوار مع الغرب إذا كانت ترغب “جديًّا” في وقف تصعيد التوتر.

من جهتهما، لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال سايمون كلارك كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا.

وأضاف كلارك “نحن في غاية الوضوح بأنه لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا، فعندئذ سنزيد أكثر من تشديد نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب”.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اطّلاعه على الوضع في أوكرانيا (رويترز)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أمس الأحد إن الحكومة ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردعها عن العدوان على أوكرانيا.

وفي واشنطن أعلن سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري أن الكونغرس على وشك الاتّفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

ومن بين العقوبات المحتملة استهداف أنبوب الغاز الاستراتيجي “نورد ستريم 2” الرابط بين روسيا وألمانيا بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

الكرملين يرد

وفي رد على التهديدات البريطانية قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن تهديد لندن بفرض عقوبات على شركات روسية ورجال أعمال على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى القلق، وسيكون لهذه الإجراءات تداعيات من خلال إلحاق الضرر بالشركات البريطانية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن التهديد يعد هجوما على الأعمال الروسية ويقوض مناخ الاستثمار البريطاني ويثير التوتر في أوربا، مضيفا في إفادة صحفية أن روسيا سترد على أي إجراء كهذا وفقا لمصالحها.

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي (رويترز)

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال “نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم”.

وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع “يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا” كما سيكون عليه الوضع إذا انضمّت أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.

وتتهم الدول الغربية روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم، لكن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقًا.

واعتمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي موقفا حازما، مؤكدا أنه من الضروري أن توجه واشنطن رسالة قوية للرئيس بوتين مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا ستترتب عليه كلفة عالية.

نشر قوات

وأعلنت دول غربية عدة عن إرسال وحدات جديدة إلى أوربا الغربية بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهب لتعزيز حلف شمال الأطلسي.

من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل على حلف الأطلسي نشر قوات للرد على تصاعد “العدائية الروسية” تجاه أوكرانيا، وهو إعلان رحب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

دول حلف الناتو تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوربا (رويترز ـ أرشيف)

كندا تسحب موظفي سفارتها

وقالت وزارة الخارجية الكندية أمس الأحد إنها ستسحب مؤقتًا موظفيها غير الضروريين ومن يعولونهم من سفارة كندا في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان “بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب، تظل سلامة الكنديين وأمنهم على رأس أولوياتنا. ومسؤولونا على استعداد لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الكنديين حسب الحاجة”.

أسعار النفط قرب 90 دولارا

وصعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، لتقترب من 90 دولارًا لبرميل خام برنت، مع استمرار التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وتعتبر روسيا حاليًّا ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 10.2 ملايين برميل يوميًّا، وأكبر مزوّد لأوربا بالغاز.

وبحلول الساعة (07:05 بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 1.13% أي دولار واحد، إلى 89.52 دولارًا للبرميل.