تقرير إخباري إسرائيلي يكشف عن استقالة مسؤول كبير في الموساد.. ما القصة؟

قالت القناة (13) الإسرائيلية إن قائد وحدة “قيساريا” المسؤولة عن العمليات الخاصة بجهاز المخابرات (الموساد) قدّم استقالته بسبب خلافات في الرأي مع رئيس الجهاز ديفيد بارنياع.

ولا يُكشف عن أسماء المسؤولين والعملاء في الموساد بسبب عملهم السري، لكنّ القناة الإسرائيلية منحت القائد المستقيل رمز (ب).

وأضافت “نظرًا لصعوبة تشغيل عملاء إسرائيليين في بلدان حول العالم، دعا رئيس الموساد بارنياع، قائد الوحدة الخاصة (ب)، وأبلغه بأنه ينوي إجراء تغييرات كبيرة جدًّا، في طريقة عمل الفرقة”.

وتابعت “في وقت لاحق، وبعد أن أدرك بارنياع أن قائد الوحدة (ب) لم ينفذ التغييرات اللازمة، عُقِد اجتماع مشحون بين الاثنين، حيث انتقد رئيس الموساد رئيس الفرقة وكبار مسؤوليه قائلًا: لقد تحولتم إلى عبء على الجهاز، ونحن ملزَمون بإجراء التغييرات”.

وأضافت المحطة الإسرائيلية “بعد المحادثة استقال (ب) من منصبه، ثم استقال نائبه مع عدد من العملاء”.

وذكرت المحطة 13 أن برنياع عيّن قائدًا جديدًا بدلًا عن (ب) وحصل على الضوء الأخضر لإعادة تشكيل الوحدة التي يدور الحديث عنها و”إعادة ترتيب موظفيها في ظل التطور التكنولوجي”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 مسؤولين كبار في الموساد قدّموا استقالاتهم من الجهاز بعد خلافات في الرأي مع برنياع.

وتولى برنياع مهام منصبه منتصف العام الماضي.