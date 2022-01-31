بايدن يعلن اعتزامه تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه يعتزم تصنيف دولة قطر حليفًا رئيسيًّا من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مانحًا بذلك مكانة خاصة لحليف رئيسي في الشرق الأوسط.

وجاء إعلان بايدن عندما التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي.

وتنضم دولة قطر بهذا الإعلان إلى قائمة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو مع الكويت والبحرين من منطقة الخليج.

ويسمح الإعلان لدولة قطر بالحصول على أسلحة متقدمة مستقبلًا.

وقال بايدن إنه سيناقش مع الشيخ تميم أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل عام إلى جانب استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر محورية ورئيسية لكل القضايا المهمة.

وقال أمير دولة قطر للصحفيين إنه سيناقش الأمن الإقليمي مع بايدن بالإضافة إلى الضغط من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وقبيل انعقاد القمة في البيت الأبيض، استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث جرت محادثات استمرت نحو ساعة.

وقال الشيخ تميم إنه أجرى اجتماعا مثمرا مع وزير الدفاع الأمريكي، معلنا في تغريدة على تويتر أن نتائج اللقاء ستعزز التعاون الإستراتيجي والعسكري بين الدوحة وواشنطن، مؤكدا أن الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أجريت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي @SecDef والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأنّ الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 31, 2022

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ملتزمة بجعل الشراكة مع قطر أكثر قوة مما هي عليه الآن.

كما أعرب عن امتنانه لدعم قطر المتواصل في الأزمة الأفغانية ولاستضافتها القوات الأمريكية في قاعدة العديد.

وأورد الديوان الأميري في قطر أن أوستن أكد أن الثقة التي يحظى بها أمير قطر كقائد وشريك يمكن الاعتماد عليه ستعزز العلاقات الدفاعية، في ظل مواصلة البلدين جهودهما لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة وحل النزاعات وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين وتخفيف حدة التوترات.

وذكر بيان الديوان الأميري، أن الاجتماع “بحث أيضا علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع، إقليميا ودوليا، وخصوصا الجهود المشتركة للبلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة”.

سمو الأمير المفدى يجتمع مع سعادة لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك بمبنى البنتاغون. https://t.co/blRsFLlkIt pic.twitter.com/hSHAsv688I — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 31, 2022

وكان أمير قطر استقبل في وقت سابق وزير الأمن الوطني الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، واستعرض الجانبان علاقات التعاون، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الأمني.

صفقة بين الخطوط القطرية وبوينغ

في السياق، أعلن البيت الأبيض أن شركة بوينغ الأمريكية أبرمت اتفاقين رئيسين مع الخطوط الجوية القطرية ينصّ أحدهما على بيع 34 طائرة شحن من طراز (777 إكس)، في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحقّ في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه.

ووقّعت الشركة القطرية أيضًا خطاب نيّات لشراء 25 طائرة من طراز (737 ماكس) بقيمة تقدّر بـ6.7 مليارات دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض قبل احتفال بمشاركة مسؤولين أمريكيين وقطريين.

وأشاد بايدن بالصفقة قائلًا “أريد أن أحيّي الصفقة الجديدة للخطوط القطرية مع بوينغ بقيمة 20 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي سيدعم عشرات الآلاف من الوظائف”.

وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ إن طائرات (777 إكس) ستكون “الأفضل في العالم”، مشيرًا أيضًا إلى أن الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرات تسجل زيادة في الطلب على طائرات الشحن مع زيادة شعبية التجارة الإلكترونية.

وأضاف خلال حفل التوقيع أن الاتفاقين يُظهران أن بوينغ “تخدم حاجة عالمية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 بطريقة مؤثّرة”.