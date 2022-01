قضية “كتائب حلوان”.. إحالة أوراق 10 معتقلين في مصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعاصمة المصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 10 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم (كتائب حلوان) إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وذكرت هيئة المحكمة أن المعتقلين “انضموا إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وهدفها تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” وهي التهم التي ينفونها.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو لعدد من المعتقلين لما قيل إنها اعترافاتهم بالانتماء “لتنظيم إرهابي مسلح” يهدف إلى زعزعة الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات.

#Egypt : Terrorism Court sentences 10 Muslim Brotherhood members to death over planning series of attacks in what’s known as “Helwan Brigades” case in which more than 200 suspects put on trial – verdicts now referred to Grand Mufti #كتائب_حلوان #مِصر pic.twitter.com/z9BvHqIXZr

— sebastian usher (@sebusher) January 30, 2022