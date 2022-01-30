قضية “كتائب حلوان”.. إحالة أوراق 10 معتقلين في مصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعاصمة المصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 10 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم (كتائب حلوان) إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وذكرت هيئة المحكمة أن المعتقلين “انضموا إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وهدفها تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” وهي التهم التي ينفونها.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو لعدد من المعتقلين لما قيل إنها اعترافاتهم بالانتماء “لتنظيم إرهابي مسلح” يهدف إلى زعزعة الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات.

#Egypt : Terrorism Court sentences 10 Muslim Brotherhood members to death over planning series of attacks in what’s known as “Helwan Brigades” case in which more than 200 suspects put on trial – verdicts now referred to Grand Mufti #كتائب_حلوان #مِصر pic.twitter.com/z9BvHqIXZr — sebastian usher (@sebusher) January 30, 2022

وتعود القضية إلى عام 2013 وأُدرج فيها 215 متهمًا تمت إضافتهم جميعا إلى “قوائم الإرهاب” عام 2017.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت مصادر حقوقية وفاة المعتقل عبد الرحمن محمد زوال في سجن طرة.

عااااااجل :-

صدرت الآن الأحكام في قضية #كتائب_حلوان بإحالة أوراق عشر متهمين الي المفتي وحددت جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم ..

لا حول ولا قوه الا بالله ! — magdy mohamed (@mag999991) January 30, 2022

وقالت منظمة (نحن نسجل) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًّا لها، إن زوال (39 عامًا) متهم في قضية (كتائب حلوان) وتوفي داخل معتقله بعد “وضعه في زنازين التأديب لمدة 3 أيام”.

وندد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية بقرار اليوم، واستنكروا السياسات المتبعة تجاه المعارضين.

من يظن ان مصر ستتقدم خطوه للأمام على دماء الابرياء وآلام المظلومين وأنات الأيامى واليتامى والمقهورين فهو مخطئ في حق الله

#كتائب_حلوان — ســـ🦋ــــارة‏🇵🇸 (@SA_RO3) January 30, 2022

وصنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان “تنظيمًا إرهابيًّا” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارًا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على “الانقلاب العسكري”.