محكمة أمريكية تنتصر لصاحب شركة فلسطيني رفض “الالتزام” بعدم مقاطعة إسرائيل

رحّب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة إسلامية للدعوة والحقوق المدنية في البلاد، الخميس، بفوزه بدعوى التعديل الأول لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية للحصول على حكم رسمي من محكمة تكساس الفيدرالية يقضي بعدم دستورية قانون الولاية الذي يلزم أصحاب الأعمال بعدم تأييد مقاطعة إسرائيل.

وكان المجلس قد تقدم مسبقًا بدعوة بالنيابة عن شركة هندسة أمريكية تابعة لأمريكي من أصل فلسطيني يدعى، رسمي حسونة، بسبب رفضه التوقيع على قوانين الولاية التي تجعله يلزم بعدم مقاطعة إسرائيل.

وفي تصريح له لصحيفة الجارديان البريطانية، قال رسمي حسونة “جئت إلى هنا وظننت أنني رجل حر، في ما أفعله وما أقوله، لا يجب أن يكون بقرار من شخص آخر، طالما أنني لا أؤذي أحدًا”.

Rasmy, who escaped Israeli-occupied Gaza as a young man, protests Israel's human rights abuses against Palestinians by supporting #BDS. He refused to sign Texas' boycott pledge at great financial risk and then called CAIR for help. We sued last year. 3/10 https://t.co/C06inOeJVs — CAIR National (@CAIRNational) January 29, 2022

وأضاف حسونة “هل كنتم تكذبون عليّ بشأن الحرية كل هذا الوقت؟ إذا كنت لا أريد شراء أي شيء من وول مارت، فمن أنت لتخبرني بعدم التسوق في وول مارت؟ لماذا يجب أن أبايع دولة أجنبية؟”.

وفي السنوات الماضية؛ أصدرت 33 ولاية أمريكية قوانين تعاقب الأفراد أو الشركات التي تستخدم المقاطعة وغيرها من الإجراءات غير العنيفة التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل بسبب تعديات حقوق الإنسان التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني.

In the USA, the Israeli lobby is trying to nullify the first amendment so Israel can continue to wipe #Palestine 🇵🇸 off the map It's a fight they are losing thanks to @CAIRNational https://t.co/1oUsLMvNud — Doc Martin ( Robby ) (@DocMartinDub) January 29, 2022

“لا مكان لحظر المقاطعة”

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إن “المقاطعة قد تجعل بعض الأفراد -الذين يتعاطفون مع إسرائيل- غاضبين، لكن منعها يزعج شرائح أخرى، وهي محمية بموجب التعديل ما لم تتصاعد إلى العنف وسوء السلوك”.

وأضاف: “وجدت المحكمة أن حسونة يحمل بشكل أصلي وجهة نظر مؤيدة للفلسطينيين يحميها التعديل الأول”.

ويضمن الحكم أن يكون حسونة قادرًا على التعاقد دون التخلي عن حقه في التعديل الأول لمقاطعة إسرائيل بنفسه أو من خلال الشركة التي يمتلكها.

In a major victory, Palestinian-American citizen Rasmy Hassouna wins a suit he filed against Texas for imposing its anti-boycott, divestment and sanctions law. #BDS

https://t.co/KFuILeOBAq — Arab American Civic Council (@AACivic) January 30, 2022

وقالت لينا مصري، مديرة الدعاوى الوطنية والحقوق المدنية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “يجب على المشرعين في الولاية ملاحظة هذا القرار”، “لا يوجد مكان لحظر المقاطعات”.

YAAAAAAYYYY!!! Another court ruled against a BDS law. First Georgia, then Texas. 🇵🇸 https://t.co/mOsbfRJyzQ — ✪𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 𝓢𝓪𝓲𝓷𝓽-𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬✪ (@sirjamesa12) January 29, 2022

وقال غدير عباس كبير محامي التقاضي في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، “هذا انتصار كبير للتعديل الأول على محاولات تكساس المتكررة لقمع خطاب دعم فلسطين”.

وأشار عباس إلى أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية حقق انتصارًا قانونيًا تاريخيًا في عام 2019 في دعوى قضائية على نسخة سابقة من القانون الحالي.

وأضاف أنه في وقت سابق، وصف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية مشروع قانون مقترح في جورجيا لتنفيذ قانون مماثل لمكافحة المقاطعة بأنه “جهد محكوم عليه بالفشل” بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأن النسخة الأصلية من القانون في تلك الولاية غير دستورية.

Hey Munich, you are not alone in being defeated in enforcing your anti-BDS resolution.

We have pointed out so many times that restriction of our fundamental right to freedom of speech is illegal.

BDS activism against Israel until it respects Palestinian rights is a lawful tool. https://t.co/GrWIlKlTqg — adri nieuwhof (@steketeh) January 29, 2022

تكساس تنضم

ورحّبت الناشطة الفلسطينية الأمريكية هويدا عرفة بالحكم عبر حسابها على تويتر قائلة: “هذا ما كنا نقوله يا رفاق منذ مدة، القوانين التي تجرم حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ومعاقبة إسرائيل غير دستورية. مبارك للسيد رسمي حسونة ومجلس كير ولكل من كافح في هذا المسار”.

It’s what we’ve been saying, folks. These anti-BDS laws are unconstitutional. CONGRATS to ⁦@RasmyHassouna⁩ ⁦@CAIRNational⁩ and all who worked on this #bdsvictory https://t.co/5K1SoUrFIn — Huwaida Arraf (@huwaidaarraf) January 29, 2022

فيما قال الناشط الأمريكي جوليان سارير: “حكم عظيم طال انتظاره من تكساس يؤيد الحق الذي يمنحه التعديل الأول بشكل واضح لرجل أعمال من تكساس لمقاطعة إسرائيل تضامنًا مع القضية الفلسطينية إذا اختار ذلك”.

Great, long-awaited verdict from Texas, upholding the clear First Amendment rights of a Texan businessman to boycott Israel in solidarity with the Palestinian cause if he so chooses. https://t.co/X6JjIdgLgv — Julian Sayarer (@JulianSayarer) January 29, 2022

ويتعهد قانون تكساس بدعم إسرائيل، وهو واحد من العديد من قوانين الولايات المصممة لعرقلة حركة المقاطعة المتنامية في الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.

في عام 2019، فاز مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) بانتصار تاريخي في دعوى على النسخة الأولى من قانون تكساس نيابة عن بهية أماوي، أخصائية أمراض النطق واللغة في تكساس التي فقدت وظيفتها لأنها رفضت التوقيع على بند “عدم مقاطعة إسرائيل”، وبفضل هذا الانتصار قام المجلس التشريعي للولاية بسن القانون الجديد.

We and @PCJF defeated this un-American law before, and we'll defeat it again if need be, insha Allah. 2/2#FreeSpeech #FreePalestine — CAIR National (@CAIRNational) January 28, 2022

وفي وقت سابق من هذا العام، رحّب فرع جورجيا من (كير) وصندوق الدفاع القانوني فيها، وصندوق الشراكة من أجل العدالة المدنية (PCJF) بـ”انتصار كبير” في دعواهم ضد قانون مقاطعة إسرائيل في جورجيا بعد أن قضت محكمة جزئية فيدرالية بأن قانون ولاية جورجيا لعام 2016 الذي يعاقب مقاطعة إسرائيل هو انتهاك غير دستوري للتعديل الأول.

أكثر من 20 ولاية

تم سن تدابير مماثلة لمكافحة المقاطعة في أكثر من 20 ولاية أخرى جزءًا من محاولة لمنع تزايد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وعلى غرار الحركة العالمية المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، يتمثل الهدف المعلن لحركة المقاطعة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

These are the 112 companies included in the UN database of companies involved in Israel’s illegal settlement enterprise. All institutions should stop contracting, procuring from or investing in these firms to avoid complicity in Israel’s war crimes ➡️ https://t.co/NoZHA2aL8b — BDS movement (@BDSmovement) January 29, 2022

ورفع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات الحقوق المدنية الأخرى دعاوى قضائية بشأن حرية التعبير ضد قوانين مناهضة المقاطعة في جورجيا وأركنساس وأريزونا وماريلاند وتكساس، حيث حقق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية انتصارًا قانونيًا تاريخيًا في عام 2019.

قضت المحكمة الفيدرالية في تكساس في ذلك الوقت بأن قانون الولاية المناهض للمقاطعة “يهدد بقمع الأفكار غير الشعبية” و”التلاعب بالنقاش العام” حول إسرائيل وفلسطين “من خلال الإكراه بدلًا من الإقناع”.

وتتمثل مهمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في حماية الحقوق المدنية، وتعزيز فهم الإسلام، وتعزيز العدالة، وتمكين المسلمين الأمريكيين داخل المجتمع.