“غير مرحب به”.. عمدة “ليل” الفرنسية ترفض استقبال المرشح الرئاسي زمور وتدعو للتظاهر ضده

رفضت عمدة مدينة ليل شمال فرنسا مارتين أوبيري استقبال المرشح لانتخابات الرئاسة اليميني إريك زمور الذي سيعقد تجمعًا انتخابيًا في الخامس من شهر فبراير/شباط القادم.

وقالت أوبيري التي تنتمي لحزب اليسار الاشتراكي الفرنسي خلال تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية إن صاحب كاتب “الانتحار الفرنسي” غير مرحّب في مدينتها، داعية إلى تجمع كبير في اليوم نفسه ضد اليمين المتطرف عامة وزمور خاصة.

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Présidentielle: la maire de Lille, Martine Aubry, estime qu'Éric Zemmour, qui a prévu un meeting à Lille le 5 février, n'est "pas le bienvenu" dans sa villehttps://t.co/Csbjglg3jR pic.twitter.com/cVJrOOXPPU — BFMTV (@BFMTV) January 29, 2022

وذهب بعض المغردين الفرنسيين إلى أن العمدة أخطأت، لأن الأصل في الديمقراطية هو عدم منع الآخر من التعبير عن أفكاره والترويج لها، كما أن التجمع الذي دعت إليه أوبيري قد يحدث فيه تطورات غير محمودة العواقب، وأنها تتحمل مسؤولية ذلك.

#Aubry marraine des islamistes , fille à papa sans talent ni sourire , maman des calamiteuses 35 heures , décrète qui a le droit de cité. Mérite un droit d’entrée dans mon « Manuel de résistance contre le fascisme d’extrême-gauche » . https://t.co/KwiSS9AKmQ — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) January 29, 2022

Incite-t-elle les anti-Zemmouriens de tout poil à descendre dans la rue avec les conséquences qu'on peut imaginer ? En cas de casse et de débris… Martine Aubry remboursera-t-elle de sa poche ou considèrera-t-elle que c'est aux Lillois de payer la note ? https://t.co/QqacsHHuTR — Clément Weill-Raynal (@CWeillRaynal) January 30, 2022

بالمقابل ذهب آخرون إلى أن العنصرية والإقصاء الذي يحمله زمور وجب التنديد به ومحاربته، وأن قرار الزعيمة الاشتراكية موقف سياسي لصيانة روح فرنسا والفرنسيين من التطرف الذي يقود للتطرف المضاد.

Bravo Martine, belle preuve de courage !!! https://t.co/GY3GrEoZrx — . (@Leobry49) January 29, 2022

Chère @MartineAubry, Votre conception de la démocratie est à la hauteur de votre gestion de la ville de #Lille : catastrophique et frôlant le néant. Lille ne vous appartient pas. Éric #Zemmour réalisera ce que vous n’avez pas réussi : remplir le Grand Palais. https://t.co/RZ2rGRD4Wf — Malik MAHIEU ⓩ (@MalikMahieu) January 29, 2022

وقبل أيام تمت إدانة إيريك زمور بغرامة مالية عن تهم تتعلق بالترويج للكراهية بعد أن وصف المهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم بالقتلة والمغتصبين.

وإيريك زمور معروف في الأوساط الفرنسية بخطابه العدائي ضد كل ما هو غير فرنسي، واختار لحملته شعار “المستحيل ليس فرنسيًا” وهي عبارة منسوبة إلى نابليون.

وخلال الشهر الماضي أطلق حزبًا جديدًا سماه “حزب الاسترداد”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تداولت في وقت سابق فيديو صادمًا نشره اثنان من أنصار زمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا فيه وهما يحملان أسلحة ويتدربان على تصويب السلاح، كما تحدثا في الفيديو عن استهداف الرئيس إيمانويل ماكرون والمغاربة والجزائريين والمنتخبين اليساريين راكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 هي انتخابات عامة لاختيار الرئيس 12 للجمهورية الفرنسية الخامسة.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن الجولة الأولى من هذه الانتخابات ستقام في 23 من أبريل/نيسان 2022، وستقام جولة أخرى حاسمة في 7 مايو/أيار 2022.