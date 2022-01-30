سياسة|فرنسا

“غير مرحب به”.. عمدة “ليل” الفرنسية ترفض استقبال المرشح الرئاسي زمور وتدعو للتظاهر ضده

إريك زمور المرشح الرئاسي المحتمل في فرنسا
إريك زمور المرشح الرئاسي في فرنسا (غيتي)
30/1/2022

رفضت عمدة مدينة ليل شمال فرنسا مارتين أوبيري استقبال المرشح لانتخابات الرئاسة اليميني إريك زمور الذي سيعقد تجمعًا انتخابيًا في الخامس من شهر فبراير/شباط القادم.

وقالت أوبيري التي تنتمي لحزب اليسار الاشتراكي الفرنسي خلال تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية إن صاحب كاتب “الانتحار الفرنسي” غير مرحّب في مدينتها، داعية إلى تجمع كبير في اليوم نفسه ضد اليمين المتطرف عامة وزمور خاصة.

وذهب بعض المغردين الفرنسيين إلى أن العمدة أخطأت، لأن الأصل في الديمقراطية هو عدم منع الآخر من التعبير عن أفكاره والترويج لها، كما أن التجمع الذي دعت إليه أوبيري قد يحدث فيه تطورات غير محمودة العواقب، وأنها تتحمل مسؤولية ذلك.

بالمقابل ذهب آخرون إلى أن العنصرية والإقصاء الذي يحمله زمور وجب التنديد به ومحاربته، وأن قرار الزعيمة الاشتراكية موقف سياسي لصيانة روح فرنسا والفرنسيين من التطرف الذي يقود للتطرف المضاد.

وقبل أيام تمت إدانة إيريك زمور بغرامة مالية عن تهم تتعلق بالترويج للكراهية بعد أن وصف المهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم بالقتلة والمغتصبين.

وإيريك زمور معروف في الأوساط الفرنسية بخطابه العدائي ضد كل ما هو غير فرنسي، واختار لحملته شعار “المستحيل ليس فرنسيًا” وهي عبارة منسوبة إلى نابليون.

وخلال الشهر الماضي أطلق حزبًا جديدًا سماه “حزب الاسترداد”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تداولت في وقت سابق فيديو صادمًا نشره اثنان من أنصار زمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا فيه وهما يحملان أسلحة ويتدربان على تصويب السلاح، كما تحدثا في الفيديو عن استهداف الرئيس إيمانويل ماكرون والمغاربة والجزائريين والمنتخبين اليساريين راكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 هي انتخابات عامة لاختيار الرئيس 12 للجمهورية الفرنسية الخامسة.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن الجولة الأولى من هذه الانتخابات ستقام في 23 من أبريل/نيسان 2022، وستقام جولة أخرى حاسمة في 7 مايو/أيار 2022.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات