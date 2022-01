القدس.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بمدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، سعيًا لتغيير الأمر الواقع في المسجد المبارك، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس، شملت 13 فلسطينيًّا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة العيسوية بينهم شقيقان، وهم: محمد غانم مصطفى، ومحمد موسى مصطفى، وأمير مجدي مصطفى، وداود أبو ريالة، وعيد بلال محمود، والشقيقان هيثم وحسين عبيد، بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

#اعتقال الشابين أشرف الهدرة و مجدي الهدرة من بلدة #الطور بالقدس

Arresting Ashraf Hadreh and Majdi Hadreh from the village of Al-Tur in Jerusalem pic.twitter.com/Z76uEKgP7R

