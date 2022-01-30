جندي أوكراني يقتل 5 من زملائه ويُرشد الشرطة عن مكانه.. ما القصة؟ (فيديو)

رصدت إحدى كاميرات المراقبة قيام جندي من الحرس الوطني الأوكراني بإطلاق الرصاص على زملائه ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وذلك في مدينة دنيبرو شرق البلاد.

وذكر بيان للشرطة الأوكرانية أن الحادث وقع “لأسباب مجهولة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، باستخدام بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف” في مصنع (بيفدنماش) للصواريخ أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

واعترف الجندي المتهم أرتمي ريابشوك بأنه فتح النار في غرفة تخزين الأسلحة، وكان من بين من أطلق عليهم الرصاص رئيس الحراس ومساعده.

وصرحت وزارة الشؤون الداخلية أن ريابشوك اتصل بنفسه بقوات إنفاذ القانون واستسلم لهم.

وأظهرت بعض اللقطات المصورة لحظة وضع حراس الأمن الأصفاد على يديه بينما استلقى المهاجم على الأرض ولم يقاوم وهو مقيد اليدين.

وقال فلاديمير شيلو نائب مدير مكتب التحقيقات الحكومي (SBI) في بولتافا إن ريابشوك وأثناء وجوده في إحدى القرى “طلب من أحد السكان المحليين الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن مكانه وكان بحوزته مدفع رشاش”.

ووفقًا للبيانات المنشورة، الموجودون في المصنع وقت وقوع الحادث 23 جنديًا، لكن 5 فقط كانوا في الخدمة والباقي يستريحون في أماكن النوم.

وأوضحت ممثلة مكتب التحقيقات الحكومي تاتيانا سابيان أن أشرطة الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام والتي يُزعم أن ريابشوك يعترف فيها أثناء الاستجواب “ستُلحق بالتحقيق مع استمرار البحث في ملابسات التسجيل وصحة الأدلة بشكل منفصل”.

ويخطط المدعون تقديم طلب في المحكمة للتأكد من قدرة الجاني على ضبط النفس، وسيتم أيضًا فحص الحالة العقلية له، وإذا كان مدمنًا على الكحول أو المخدرات.

من جهتها، قالت يوليا ياتسيك نائبة الشعب “إن الحرس الوطني أبلغ القيادة عن القتال بين الجنود قبل شهرين، لكن القيادة تجاهلته، وبدأ رفاقه في الاستهزاء به”.