“الطائر الحر”.. مقاتلة تركية جديدة ترى النور في غضون عام وهذه مهامها (فيديو)

قال المدير العام لشركة (توساش) تمل كوتيل إن المقاتلة الوطنية التركية حر قوش (الطائر الحر) ستخرج للنور خلال العام الجاري ومن الحظيرة بعد 14 شهرًا.

وأضاف أنه سيتم تشغيل المحرك لأول مرة في 18 مارس/آذار 2023 وستبدأ مرحلة الاختبارات الأرضية وأول تجربة طيران في مارس 2025.

وأشار كوتيل إلى أن الشركة أنهت اختبارات نفق الرياح، وستواصل الاختبارات والتحليلات حتى موعد تسليم الطائرة في 2028.

وقال إن (توساش) وصلت لمرحلة الإنتاج التجاري والتسليم في كل مشاريع الطائرات والمروحيات التي طورتها مثل طائرة (حر قوش)، والمروحية القتالية (أتاك).

وأشار كوتيل إلى أن طائرة التدريب الأساسي (حر قوش) يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي- الأرضي، كما تعمل الشركة على إنتاج نسخ مختلفة للاستخدام في أغراض أخرى من بينها نسخة مزودة بأسلحة.

#شاهد | حلق طيارون أذربيجانيون في سماء العاصمة #باكو بطائرة التدريب العسكرية "حُرقوش" التي طورتها شركة صناعات الفضاء التركية "توساش" pic.twitter.com/bjSOB66DTS — TRT عربي (@TRTArabi) December 4, 2021

مروحيات “أتاك” للفلبين

وقال كوتيل إن (توساش) سلمت قوات الأمن التركية حتى اليوم 69 مروحية، وإن هذا العدد سيصل إلى 83 خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 6 مروحيات أخرى سيتم تسليمها للفلبين.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من تسليم 3 مروحيات غوك بي إلى قوات الدرك التركية بحلول نهاية العام الجاري.

وبشأن المروحية القتالية (أتاك-2) قال كوتيل إنها ستجري أولى تجارب الطيران في 18 مارس 2023، وستكون مروحية قتالية للأغراض العامة تتسع لـ21 شخصًا ويبلغ وزنها 11 طنًا.

وذكر أن أول محرك مروحية تركي محلي الصنع بقوة 1600 حصان سيتم تسليمه بنهاية 2024 أو بداية 2025 مشيرًا إلى أن المحرك يتم تطويره من قبل شركة (توساش) للمحركات.

المروحية القتالية أتاك (مواقع إلكترونية)

مسيّرات “عنقاء” لتونس وكازاخستان

وبخصوص الطائرات المسيرة قال كوتيل إنهم أجروا أول تصدير للخارج للمسيرة (عنقاء) إلى تونس وإنهم يستعدون لتسليمها إلى كازاخستان في غضون عدة أشهر.

ولفت إلى أنهم تلقوا طلبات من دول أخرى للحصول على مسيرات (عنقاء). وأكد كوتيل، أن تركيا أنهت اعتمادها على الخارج تماماً فيما يخص الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أنهم بدؤوا استخدام المحركات المحلية في مسيرات (عنقاء).

وأضاف أنهم مستمرون في تطوير نظام شيمشك (البرق) لتدريب المسيرات على إصابة الأهداف الجوية فائقة السرعة، وأعمال التصميم للمسيرة الأسرع من الصوت (غوك صونغور).

رقم قياسي للصادرات الدفاعية

وكانت شركة (بايكار) التركية لصناعة الطائرات المسيّرة، قد وقعت أول عقد تصدير للطائرة القتالية غير المأهولة (بيرقدار آقنجي).

وتمكن قطاع الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة، من تعزيز موقعه في قطاع الصادرات، وتطوير الطائرة القتالية التركية غير المأهولة بيرقدار آقنجي (عام 2019)، والتي هي واحدة من أحدث منتجات شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيّرة.

الطائرة المسيرة التركية أكنجي

وقال خلوق بيرقدار مدير عام شركة بايكار إن تركيا تمكنت خلال السنوات الماضية من اتخاذ خطوات مهمة على طريق تعزيز موقع الصناعات المحلية، وتقليل حجم الاعتماد على الخارج.

وأكد بيرقدار أن أكبر نجاح لقطاع الصناعات الدفاعية في عام 2021، كان زيادة حجم الصادرات التي حطمت عام 2021 رقمًا قياسيًا، متجاوزة لأول مرة عتبة الـ3 مليارات و22 مليون دولار.