بعد شهادته عن الانتهاكات الحقوقية وأوضاع السجون.. الداخلية المصرية تهاجم الناشط رامي شعث

نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان صحة ما ذكره رامي شعث -الناشط السياسي المصري (سابقًا) من أصول فلسطينية- وذلك على خلفية كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوربي، الأربعاء الماضي، في ستراسبورغ.

ووصف بيان الداخلية المصرية شعث بـ”الإثاري المفرج عنه” وأن ما قاله “ادعاءات”، الهدف منها “كسب تعاطف الرأي العام الخارجي للحصول على مكاسب شخصية”، على حد تعبير البيان.

وهاجم “مصدر أمني” مصري -عبر موقع التلفزيون الرسمي وصحيفة الأهرام- رامي شعث، وجاء هجومه متطابقًا مع بيان الداخلية المصرية.

ونقلت الأهرام عن “المصدر الأمني” قوله إن شعث كان يتلقى كل حقوقه خلال مدة حبسه في مصر، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة، وفق ما نشرته الأهرام.

وتابع المصدر الأمني المصري “تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد وزيارته في توقيتات استثنائية”، وفق التلفزيون الرسمي.

ولقي رامي شعث (50 عامًا) اهتمامًا إعلاميًا دوليًا بعد إفراج السلطات المصرية عنه إثر سجنها له سياسيًا مدة عامين ونصف العام.

The Egyptian Ministry of Interior denied allegations made by the recently released Rami Shaath about bad conditions and inhuman treatment during his incarceration in Egypt as false.#Egypt | #مصر #رامي_شعث https://t.co/VDzyjnKY1K

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 30, 2022