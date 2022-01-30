الكمامات التركية تثير جدلا داخل البرلمان اليوناني.. ماذا حدث؟

أثارت كمامات مصنوعة في تركيا جدلًا بين نواب البرلمان اليوناني، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائبة عن الحزب الشيوعي ليانا كانللي انتقدت توزيع الكمامات التركية على النواب.

وفي كلمتها بالبرلمان اليوناني، قالت النائبة إن “الكمامات الموزعة تركية المنشأ، وهذا ليس سيئًا، لكن يبدو أن المصالح تعبر من تركيا إلى اليونان في حين لا يستطيع المهاجرون العبور”.

وفي تصريح رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس للإعلام المحلي، قال إن شركة ألمانية فازت بمناقصة توريد الكمامات للبرلمان.

وأشار إلى أن البرلمان لم يلاحظ في البداية أن مكان مصنع الشركة الألمانية كان في تركيا إلا بعد وصولها إلى اليونان وملاحظة أن الكمامات صُنعت في تركيا.

وأوضح أن البرلمان قد يلجأ إلى الاتفاق مع شركة بديلة لتوريد الكمامات إليه في المرات المقبلة.

وصلت صادرات تركيا من المنسوجات الطبية إلى 167 دولة حول العالم (الأناضول)

يُذكر أن عائدات الصادرات التركية من المنسوجات الطبية تجاوزت المليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 رغم كثافة الاستخدام المحلي خلال جائحة كورونا.

وزاد انتشار وباء كورونا حول العالم من الطلب على المنسوجات الطبية، الأمر الذي انعكس على الصادرات التركية في هذا القطاع.

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، بلغت عائدات تركيا من صادرات المنسوجات الطبية، مليارا و83 مليون دولار.

ووصلت صادرات تركيا في هذا القطاع، خلال الفترة المذكورة، إلى 167 دولة حول العالم.

مبنى البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا (رويترز)

وتصدّرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيرادًا للمنسوجات الطبية التركية، بواقع 165 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ160 مليونًا، ثم بريطانيا بـ104 ملايين دولار.

كما صدّرت تركيا منسوجات طبية بقيمة 24 مليون دولار إلى الصين التي كانت قبل وباء كورونا من أكبر مُصدّري القطاع حول العالم.

يشار إلى أن علاقات تركيا واليونان -الدولتين الجارتين برًّا وبحرًا- تتوتر بين الحين والآخر بسبب جملة من المشاكل والقضايا، ويعقد البلدان مباحثات استكشافية سُميت لاحقًا بالاستشارية لبحث المشاكل العالقة في بحر إيجة وشرقي المتوسط وجزيرة قبرص.