بدعوة من ولي عهد أبو ظبي.. رئيس إسرائيل يصل إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها (فيديو)

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها، سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة مع محاولة القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب هرتسوغ عبر تويتر “نبدأ اليوم أول زيارة لدولة الإمارات. تأثرنا كثيرًا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد”.

نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed

🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/o4fmZzezlw — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

وفي وقت سابق اليوم، قال هرتسوغ بشأن الزيارة التي ستستمر يومين “سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف وفق بيان لمكتبه “أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصّله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة”.

נשיא המדינה הרצוג ורעייתו מיכל נחתו באבו דאבי והתקבלו על ידי שר החוץ של איחוד האמירויות. עם נחיתתם התקבלו השניים בקבלת פנים חגיגית, שאחריה קיים הנשיא פגישה עם שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות, השייח' עבדאללה בן זאיד@AmichaiStein1 (צילום: עמוס בן גרשון) pic.twitter.com/s9NMtaBsYZ — כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2022

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن هرتسوغ توجه وعقيلته صباح اليوم إلى الإمارات في “زيارة رسمية تاريخية”. وقبيل صعوده الطائرة قال الرئيس الإسرائيلي إنه “يحمل بشائر السلام إلى الإمارات وجميع شعوب المنطقة”.

وأضاف أن هذه الزيارة “تنطوي على أهمية كبرى”، مشيرًا إلى أهمية الشراكة “الجديدة والشجاعة” مع الإمارات. وتتم هذه الزيارة تحت حراسة أمنية شديدة في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بمواصلة استهداف العمق الإماراتي.

نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان MohamedBinZayed على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي pic.twitter.com/jv0KsV9j7y — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هرتسوغ سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، على رأسهم الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد وكذلك حاكم دبي الشيح محمد بن راشد ال مكتوم وأعضاء الجالية اليهودية هناك.

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد، لكن تلك الزيارة لا تُعد الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير، حيث زار رئيس الوزراء نفتالي بينيت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الإمارات والتقى ولي عهد أبو ظبي، كما عقد بينيت اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والاستثمارات.

انطلق الرئيس والسيدة الأولى قبل قليل من #إسرائيل إلى زيارتهما التاريخية في #الإمارات. The President and the First Lady have departed #Israel a short while ago for their historical visit to the #UAE 🇦🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/mPEKb9Zx3d — Israel in the UAE (@israelintheUAE) January 30, 2022

وقبل أيام، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك -في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي- إن زيارة هرتسوغ “التاريخية” إلى أبو ظبي تكتسب أهميتها من كونها استمرارًا مباشرًا للعلاقات الاستراتيجية الطويلة المدى التي تبنيها إسرائيل مع دولة الإمارات.

Tomorrow, the first citizen and first lady of the State of Israel, President Yitzhak Herzog and his wife Michal, will arrive to the UAE for the first time. Another important step between both countries. We are waiting for you Mr. President and Mrs. Herzog. @Isaac_Herzog 🇦🇪🕊🇮🇱 — Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) January 29, 2022

وكتب سفير الإمارات في تل أبيب محمد محمود آل خاجة في تغريدة على تويتر أمس أن “بلاده تتطلع لهذه الزيارة التاريخية التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تسعى لتوقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية مهمة في المستقبل القريب”.

The UAE will receive Israeli President Isaac Herzog this Sunday for an official visit that was previously scheduled on January 9 & was postponed due to Covid-19 conditions.The president will participate in celebration of the Israeli National Day on January 31 at the World Expo. — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) January 29, 2022

وشكّل ما سُمّي “اتفاق أبراهام” بين الإمارات وإسرائيل خطوة مهمة لتطبيع العلاقات بين الطرفين. وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، كان لافتًا أن العلاقات الثنائية بينهما حققت تصاعدًا ملحوظًا في قطاعات عديدة.

ووفق تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة “تل أبيب”، فإن “اتفاقات أبراهام” قوّضت اشتراط إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل التطبيع.