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الولايات المتحدة.. استدعاء اثنين من أبناء ترمب في تحقيق بشأن الاحتيال المدني

دونالد ترمب الابن إيفانكا ترمب
دونالد ترمب الابن وإيفانكا ترمب يصلان إلى حفل تنصيب والديهما عام 2017 (غيتي)
3/1/2022-|آخر تحديث: 3/1/202210:58 PM (مكة المكرمة)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت اثنين من أبناء دونالد ترمب في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال الرئيس الأمريكي السابق.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة قضائية أنه تم استدعاء دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب بموجب مذكرة صدرت مطلع شهر ديمسبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت أن المدعية العامة ليتيشيا جيمس أصدرت أيضًا أمر استدعاء بحق ترمب نفسه.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد سبق أن استجوب مكتب المدعية العامة ابنًا آخر من أبناء ترمب، هو إريك، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ورفع الرئيس الجمهوري السابق دعوى قضائية ضد المدعية العامة لولاية نيويورك، في محاولة لمنع تحقيقها في الاحتيال المدني لشركته.

ويتهم ترمب المدعية العامة بالانحياز إلى الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات