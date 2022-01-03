مشير المصري للجزيرة مباشر: الاحتلال سيرضخ لشروطنا كما فعل من قبل وسنحرر أسرانا قريبًا (فيديو)

قال مشير المصري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة تأتي في إطار الاستراتيجية الواضحة التي رسمتها حماس للتعامل مع ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف المصري -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن قضية الأقصى تمثل أم الثوابت ورأس الأولويات والقضية الوطنية الجامعة، وهي القضية الموضوعة دومًا على طاولة المقاومة الفلسطينية، وفق تعبيره.

وكان هنية قد أكد في لقاء مع برنامج (المقابلة) الذي بثّته الجزيرة، مساء الأحد، أن حماس قادرة على تحرير أسراها من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار تل أبيب على الدخول في صفقة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال هنية “سنجبر إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى، بينهم أسرى فرّوا من سجن جلبوع (الإسرائيلي)”، مضيفًا “لدينا 4 أسرى، وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان”، دون مزيد من التفاصيل.

واستطرد المتحدث باسم حركة حماس “الأمر الثاني أن حركة حماس ماضية في صفقة تبادل أسرى مشرّفة رغم كل محاولات العدو الصهيوني بالتهرب من استحقاقات هذه الصفقة ودفع أثمان زهيدة في ذلك، لكن الحركة تدير ملف التفاوض بكل حكمة واقتدار، وهي مطمئنة أن العدو سيرضخ في نهاية المطاف لشروطها كما رضخ في صفقة وفاء الأحرار الأولى”.

وتابع المصري “تحرير الأسرى أمانة في عنق المقاومة الفلسطينية، وهي تعمل على تحريرهم بكل السبل والوسائل، ولا تتوقف عند مجرد أسر أربعة من جنود الاحتلال”.

وبشأن الجنود الإسرائيليين الأربعة الذين تحتفظ بهم حماس، قال مشير المصري “محاولة إخفاء المحتل لما في جعبة حماس لن يغيّر من الحقيقة، ونتحدث خطوة بخطوة، ونوظّف الخبرة التي نلمكها لتنفيذ صفقة مشرّفة رغم أنف العدو”، على حد قوله.

وواصل “مسألة المماطلة جزء من طبيعة المحتل وسيدة الموقف لديه، هذه سياسة ومنهجية متبعة، وقد حدث ذلك بعد أسر جلعاد شاليط، في 2006، وحينها زعم أولمرت أنه لن تحدث أي صفقة، لكنهم رضخوا بعد خمس سنوات إلى ما خططنا له في حركة حماس”.

وأضاف المصري “سيدفع الاحتلال ثمن مناسب ووزان في الصفقة الجديدة، ونؤكد أن جنود الاحتلال لن يروا الشمس حتى يرى أسرانا البواسل شمس الحرية”.

وتحتفظ (حماس) بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم، أسر اثنان منهم خلال الحرب الإسرائيلية في صيف 2014، بينما دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح موشيه تال -مسؤول إسرائيلي مستقيل من ملف شؤون الأسرى- بأن حكومة بلاده ليست لديها رغبة حقيقية لإعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك في حديث تال -المسؤول المستقيل من ملف شؤون الأسرى والمفقودين- للإذاعة التابعة لصحيفة معاريف الإسرائيلية، تطرّق خلاله لأسباب استقالته التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وأعاد المتحدث باسم حماس التأكيد على أن مقايضة ملف الأسرى بغيره من الملفات لن يحدث مطلقًا، واصفًا ذلك بأنه أمر “عاف عليه الزمن ولا يمكن أن تقبله المقاومة الفلسطينية، فالأسرى مقابل الأسرى فقط، وسيرضخ المحتل لشروطنا كما فعل من قبل”.

وتُصرّ (حماس) على مبادلة جنود الاحتلال الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، لا سيما من أصحاب المحكوميات العالية، في حين ترفض إسرائيل ذلك، وتطالب بالإفراج عن جنودها شرطًا لتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر منذ 2006.

مشير المصري للجزيرة مباشر: حماس ماضية في تحقيق صفقة تبادل أسرى مشرفة رغم محاولات العدو للتهرب من الصفقة pic.twitter.com/pMVNHxgfRL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2022

وترفض حركة حماس ربط ملف الأسرى بإعمار قطاع غزة أو غيره من الملفات، مشدّدة على أن الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا، لا سيما وأن ملف الإعمار يشكِّل أولوية لدى الشعب الفلسطيني، وتضعه المقاومة على طاولة النقاش في كل مرة.

وبخصوص التقدم في ملف الإعمار، قال مشير المصري “هناك وعود إيجابية من الوسطاء مثل المنحة القطرية المتعلقة بملف الإعمار، وكذلك بخصوص المنحة المصرية، ونحن نراقب تطورات الأمور بكل اطمئنان، وإلا فسيدفع العدو ثمن ذلك”، على حد تعبيره.

وكانت صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قد تمت بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في الأسر بمكان سري داخل قطاع غزة، وعجزت إسرائيل -بكل قدراتها الاستخبارية وعملائها في القطاع- عن الوصول إلى مكان أسره، وفشلت حربها التي شنتها نهاية 2008 وبداية 2009 في إنقاذه من الأسر.

واستمرت المفاوضات غير المباشرة عبر أكثر من وسيط لسنوات عدة قبل أن ينجح الوسيط المصري في إتمام الصفقة، وإطلاق سراح 1027 أسيرًا، بينهم 500 من ذوي الأحكام بالمؤبد والأحكام العالية.

وتعد صفقة “وفاء الأحرار 2011” هي الأكبر في تاريخ عمليات التبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أو اللبنانية.

وفي السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الخميس الماضي، إن عدد المعتقلين لدى إسرائيل والمحكومون بالسجن مدى الحياة ارتفع إلى 547 أسيرًا، بعد صدور حكم جديد على الأسير يوسف زهور.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4550 فلسطينيًا، بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري (دون تهمة أو محاكمة).