مساجد في هولندا تتلقى رسائل مسيئة إلى الإسلام والقرآن والنبي محمد ﷺ

أرسل مجهولون رسائل بريدية تتضمن رسوما كاريكاتورية مسيئة إلى الإسلام والنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى عدد من المساجد في هولندا.

وندد وقف الديانة في هولندا (HDV) عبر بيان له اليوم الإثنين، بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مساجد يديرها الوقف، خلال الأسبوع المنقضي.

ومما جاء بالبيان “في الأيام الأخيرة تلقى العديد من مساجدنا رسائل قبيحة ذات محتوى مُعادٍ للإسلام ومليئة بالإهانات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيمنا المقدسة”.

وأضاف “مثل هذه الرسائل التي تنطوي على تهديد تحولت في الماضي إلى اعتداءات فعلية”.

وادان البيان بشدة أي هجوم على المعابد والقيم المقدسة، ودعا الجهات المعنية إلى تحديد الضالعين في مثل هذه الحوادث التي تسبب القلق لدى مرتادي المساجد، وتسليمهم إلى العدالة.

وأوضح أن الوقف يقوم بأنشطة لخدمة الناس منذ 40 عاما، ويوفر الإمكانات من أجل أداء المسلمين فرائضهم الدينية.

وقف الديانة في هولندا (HDV) قال إن مساجد عدة تلقت رسائل تشمل إساءات للقرآن الكريم والنبي محمد والقيم المقدسة