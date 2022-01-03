متطرفون هندوس يقتحمون منزل عائلة مسيحية ويعتدون على أفرادها (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء مجموعة من المتطرفين الهندوس على عائلة مسيحية في مدينة بلجاوم الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور محاولة المتطرفين الهندوس الاعتداء بالأيدي على بعض الأفراد في ساحة المنزل.

This is from Belagavi, Karnataka. A group of Hindu extremists barged into a Dalit Christian house, disrupted prayer meet, accused them of converting Hindus into Christianity. They beat up people and pulled Sari of a woman. pic.twitter.com/xJkeULWQE5 — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) January 2, 2022

وذكرت مؤسسة “هندو ووتش” لحقوق الإنسان المتخصصة في رصد الاعتداءات التي تطال الأقليات في الهند، أن مجموعة من المسيحيين كانوا مجتمعين في منزلهم للقيام بالصلاة، إلا أن عددًا من المتطرفين بادروا بالهجوم عليهم، بسبب اعتقادهم أن المجموعة المسيحية تنتمي لطائفة من المبشرين التي تنظّم فعالية لتحويل هندوس إلى المسيحية.

وذكرت “هندو ووتش” أن بعض الأفراد نزعوا ساريًا (الزي النسائي الهندي) لإحدى السيدات المسيحيات كانت حاضرة في ساحة المنزل.

وذكرت صحيفة “الهندوسي” الهندية أن 5 من أفراد الأسرة، بينهم 3 سيدات، أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص من منفذي الهجوم.

وكان مسؤولون في مدرسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية وسط الهند قد أكدوا الشهر الماضي اقتحام حشود غاضبة لمبنى المدرسة، وقاموا بإلقاء حجارة وإلحاق أضرار بها، بعد شائعات عن تحوّل 8 تلاميذ فيها إلى المسيحية.

وقالت إدارة مدرسة (سان جوزيف) في مدينة غانج باسودا في ولاية ماديا براديش، إن ما لا يقل عن 200 شخص اقتحموا بوابة المدرسة، وهم يرددون شعارات للهندوس المتطرفين.

After JNU, Jamia, AMU, Hyderabad Central University, now organizations affiliated to BJP and RSS are targeting English medium schools. Look at this crowd present at the main gate of St. Joseph's School in Vidisha. Report: @SwagReport pic.twitter.com/6Bk4wivux5 — SWAG Report (@SwagReport) December 7, 2021

وتشهد الهند منذ أشهر خلت، حملات اضطهاد واسعة النطاق تستهدف الأقلية المسيحية والمسلمة من مواطنيها، في أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة “هندوتفا” العنصرية القاتلة.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي في ازدياد سطوتها، من المنظومات السياسية المعتمدة لتمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند.

وتشير الأرقام التي كشفت عنها التقارير الاستقصائية الخاصة بجرائم الكراهية في الهند، عن تجاوز الضحايا من المسلمين والمسيحيين تحديداً خلال السنوات العشر الماضية نسبة 90%.

وفي الوقت الذي تدين فيه القوانين الدولية مرتكبي جرائم الكراهية في العالم، تكافئ السلطات الهندية المتورطين في أعمال عنف ضد الأقلية غير الهندوسية، ولا تلاحقهم بأي نوع من العقوبة.