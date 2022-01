متطرفون هندوس يقتحمون منزل عائلة مسيحية ويعتدون على أفرادها (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء مجموعة من المتطرفين الهندوس على عائلة مسيحية في مدينة بلجاوم الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور محاولة المتطرفين الهندوس الاعتداء بالأيدي على بعض الأفراد في ساحة المنزل.

This is from Belagavi, Karnataka.

A group of Hindu extremists barged into a Dalit Christian house, disrupted prayer meet, accused them of converting Hindus into Christianity.

They beat up people and pulled Sari of a woman. pic.twitter.com/xJkeULWQE5

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) January 2, 2022