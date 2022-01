على الرغم من حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاح.. إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مصاب بكوفيد-19، لكن أعراض مرضه “خفيفة”، مشيرة إلى أنه سيمكث في الحجر الصحي بمنزله الأيام الخمسة المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن أوستن ملقّح كلّيًّا ضد كوفيد-19 بما في ذلك الجرعة الثالثة المعزّزة، ومن ثمّ فإن إصابته أخفّ بكثير مما كانت ستكون عليه لو لم يطعّم بتلك اللقاحات.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022