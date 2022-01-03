على الرغم من حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاح.. إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مصاب بكوفيد-19، لكن أعراض مرضه “خفيفة”، مشيرة إلى أنه سيمكث في الحجر الصحي بمنزله الأيام الخمسة المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن أوستن ملقّح كلّيًّا ضد كوفيد-19 بما في ذلك الجرعة الثالثة المعزّزة، ومن ثمّ فإن إصابته أخفّ بكثير مما كانت ستكون عليه لو لم يطعّم بتلك اللقاحات.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله إن “اللقاحات تعمل وستظل شرطا طبيا عسكريا لأفرادنا”.

وأضاف “أواصل تشجيع كل من هو مؤهل لتلقي جرعة معزّزة على أخذها”، مشيرا إلى أنه سيحاول خلال فترة الحجر الصحي “قدر الإمكان” حضور اجتماعات العمل افتراضيا.

وطمأن البيان بأن آخر لقاء جمع أوستن بالرئيس جو بايدن كان في 21 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل أكثر من أسبوع من شعور الوزير بالأعراض، وقد خضع يومذاك لفحص مخبري أتت نتيجته سلبية.

وكانت الولايات المتحدة -وهي أول قوة اقتصادية في العالم- تأمل السيطرة على كوفيد، لكن الفيروس بدّد آمالها مجددا عشية العام الجديد؛ إذ إن النسخة المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي ظهرت منذ شهر تتسبب في ارتفاع حادّ في أعداد الإصابات.

وأصبحت المتحورة أوميكرون -الأسرع انتشارا بالمقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى من الفيروس- الطفرة السائدة في الولايات المتحدة، كما أن أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 زادت بوتيرة مرتفعة إذ بلغت معدل 400 ألف إصابة جديدة يوميا.

وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346 ألف و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كوفيد-19 بنحو 377 ليصل الإجمالي إلى 828 ألفا و562 وفاة.

وأعلن العديد من أعضاء الكونغرس البارزين إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد أصيبت بالمرض في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.