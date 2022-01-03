بعد استقالة حمدوك.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يدعو لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالسودان‎‎

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع البرهان بضباط الجيش وقوات (الدعم السريع) من رتبة عميد فما فوق، بالقيادة العامة في الخرطوم، وفق بيان للمؤسسة العسكرية.

وشدد البرهان -الذي يشغل منصب قائد الجيش- على ضرورة “تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد”.

وأشار إلى “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس والانتخابات”.

وأضاف “تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة”.

في السياق ذاته، قال البرهان إن “الجيش هو صمام أمان الوطن وسيظل متماسكا يحرس أرضه وأمنه، وسنحمي الانتقال الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة”.

وأمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه على خلفية أزمة سياسية في البلاد، قائلا “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال، وأرد الأمانة إلى الشعب السوداني”.

وجاءت الاستقالة عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، سقط خلالها 3 قتلى وعدد من الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان غير الحكومية، دون صدور بيان رسمي أو تعليق من السلطات.





ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْن، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وعدّ البرهان إجراءاته خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها، كما تعهد في تصريحات -نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية).

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية عدّت الاتفاق محاولة لشرعنة الانقلاب وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.