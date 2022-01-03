الخارجية التركية تدين تخريب مقبرة للمسلمين بألمانيا وتدعو السلطات للتحرك

نددت وزارة الخارجية التركية بتخريب مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، وأكدت في بيان أنها “علمت ببالغ الأسى نبأ الهجوم على مقبرة إسلامية في إزرلون”.

Almanya’da bir Müslüman Mezarlığına Yönelik Gerçekleştirilen Saldırı hk. https://t.co/rAPr9cxzsJ pic.twitter.com/D3EIsU626Y — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 1, 2022

وأشارت إلى أن الاعتداء حدث ليلة رأس السنة، واعتبر البيان أنه “مؤشر آخر على العقلية المعادية للإسلام، التي زادت بشكل خاص في أوروبا وأيضا باستهداف مقابر المسلمين”.

Unbekannte haben auf einem muslimischen Friedhof in Iserlohn etwa 30 Grabsteine umgeworfen. Zudem wurden Dekorationselemente und Pflanzen beschädigt. Der Hagener Staatsschutz ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.https://t.co/qtyOe5Rfml — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) January 1, 2022

وحثت الخارجية التركية المسؤولين الألمان على البحث عن “مرتكبي هذا الهجوم الكارثي، وتقديمهم للعدالة لينالوا العقوبة التي يستحقونها”.

ودعت السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقد أقدم مجهولون على تدنيس وتحطيم شواهد القبور وأتلفوا قبورا بمقبرة إسلامية في إزرلون.

Mehrere muslimische Grabstätten in Iserlohn wurden geschändet. Das neue Jahr 2022 beginnt für viele Muslime daher mit der bitteren Erkenntnis, dass Sie nicht nur zu Lebzeiten Rassismus erleben müssen, sondern der Hass auch nicht nach dem Tod von Muslimen aufhört. pic.twitter.com/nAyYRS9FAs — Fatih Zingal (@FatihZingal) January 1, 2022

وقال بيان من النيابة العامة وإدارة شرطة هاغن إن ما يقرب من 30 شاهدًا للقبور تضررت، وإنها لم تتمكن من كون الحادث قد جرى ليلة الجمعة أم السبت.

"Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: – Mehrere muslimische Grabstätten in Iserlohn geschändet – Staatsschutz Hagen ermittelt und sucht Zeugen" 👇 https://t.co/dlDuHafQSH — T.C. Essen BK (@TC_Essen) January 2, 2022

وناشدت السلطات أيّ شخص شاهد أعمال التخريب أو لديه معلومات يمكن أن تساعد على التحقيق، أن يقدم تلك المعلومات إلى الجهات المختصّة.