سياسة|ألمانيا

الخارجية التركية تدين تخريب مقبرة للمسلمين بألمانيا وتدعو السلطات للتحرك

تخريب قبور في مقبرة للمسلمين بمدينة إزرلون الألمانية (تواصل اجتماعي)
3/1/2022-|آخر تحديث: 3/1/202201:26 PM (مكة المكرمة)

نددت وزارة الخارجية التركية بتخريب مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، وأكدت في بيان أنها “علمت ببالغ الأسى نبأ الهجوم على مقبرة إسلامية في إزرلون”.

وأشارت إلى أن الاعتداء حدث ليلة رأس السنة، واعتبر البيان أنه “مؤشر آخر على العقلية المعادية للإسلام، التي زادت بشكل خاص في أوروبا وأيضا باستهداف مقابر المسلمين”.

وحثت الخارجية التركية المسؤولين الألمان على البحث عن “مرتكبي هذا الهجوم الكارثي، وتقديمهم للعدالة لينالوا العقوبة التي يستحقونها”.

ودعت السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقد أقدم مجهولون على تدنيس وتحطيم شواهد القبور وأتلفوا قبورا بمقبرة إسلامية في إزرلون.

وقال بيان من  النيابة العامة وإدارة شرطة هاغن إن ما يقرب من 30 شاهدًا للقبور تضررت، وإنها لم تتمكن من كون الحادث قد جرى ليلة الجمعة أم السبت.

وناشدت السلطات أيّ شخص شاهد أعمال التخريب أو لديه معلومات يمكن أن تساعد على التحقيق، أن يقدم تلك المعلومات إلى الجهات المختصّة.

المصدر : الجزيرة مباشر