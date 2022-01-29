مصر تتمسك باتفاق ملزم بشأن سد إثيوبيا من دون إجراءات منفردة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على تمسك بلاده بضرورة إتمام اتفاق ملزم بشأن سد “النهضة” الإثيوبي في إطار زمني مناسب ودون إجراءات منفردة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة شرقي العاصمة المصرية القاهرة مع نظيره السنغالي ماكي سال الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2022 ويزور القاهرة حاليا.

ويترأس الاتحاد الأفريقي مفاوضات حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، غير أنها مجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن الملء والتشغيل، وأزمات داخلية إثيوبية.

وقال السيسي “تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة (..)، في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة”.

كما أكد السيسي “دعم مصر للسنغال مع قرب تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقي”.

وأشار إلى “منطقة الساحل الأفريقي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية”.

وأكد السيسي استعداد بلاده “لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب من خلال توفير برامج تأهيل عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة ومؤسساتها الدينية”.

وقبل المؤتمر الصحفي عقد السيسي ونظيره السنغالي مباحثات منفردة ثم موسعة بين وفدي البلدين تضمنت تعزيز العلاقات في “ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا”، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

وبشأن قضية السد الإثيوبي “تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري” بحسب البيان.

وخلال المباحثات، أوضح ماكي سال أن “ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتا الساحل وشرق أفريقيا خاصة من تحديات متلاحقة ومتزايدة، يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر”، وفق بيان الرئاسة.