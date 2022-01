مسؤول صيني ينشر صورا من سوريا وينسبها لأفغانستان.. وهكذا افتضح أمره (شاهد)

حذف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان تغريدة تضمّنت صورًا من سوريا زعم أنها التُقطت في أفغانستان، بعد أن واجهه بخطئه ملتقط الصور في إدلب، السوري علي حاج سليمان.

ونشر ليجيان صورة طفل يحمل مخلفات قذائف حربية، وعلق عليها “هذا ما جلبته الولايات المتحدة لأطفال أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب”، ليرد عليه المصور حاج سليمان ويقول “في الحقيقة هذا ما قدّمه النظام السوري والقوات الروسية إلى الأطفال في إدلب”.

A Chinese Foreign Ministry spokesman has published @zlj517,photos taken by me in Idlib and claims that 'this is what the United States brought to the children in Afghanistan', but in fact, this is what the Syrian regime and Russian forces brought to the children in Idlib. https://t.co/lq2hGE66Cv pic.twitter.com/phAQVStXwb

— Ali Haj Suleiman (@AliHajSuleiman) January 27, 2022