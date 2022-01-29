مسؤول صيني ينشر صورا من سوريا وينسبها لأفغانستان.. وهكذا افتضح أمره (شاهد)

حذف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان تغريدة تضمّنت صورًا من سوريا زعم أنها التُقطت في أفغانستان، بعد أن واجهه بخطئه ملتقط الصور في إدلب، السوري علي حاج سليمان.

ونشر ليجيان صورة طفل يحمل مخلفات قذائف حربية، وعلق عليها “هذا ما جلبته الولايات المتحدة لأطفال أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب”، ليرد عليه المصور حاج سليمان ويقول “في الحقيقة هذا ما قدّمه النظام السوري والقوات الروسية إلى الأطفال في إدلب”.

A Chinese Foreign Ministry spokesman has published @zlj517,photos taken by me in Idlib and claims that 'this is what the United States brought to the children in Afghanistan', but in fact, this is what the Syrian regime and Russian forces brought to the children in Idlib. https://t.co/lq2hGE66Cv pic.twitter.com/phAQVStXwb — Ali Haj Suleiman (@AliHajSuleiman) January 27, 2022

وقال حاج سليمان في تغريدة توضيحية، إن الصور نُشرت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسبق ترشيحها لنهائي مسابقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2021.

وبعد رد سليمان على تغريدة المسؤول الصيني، حذف المتحدث باسم الخارجية الصينية التغريدة، ولم يتم تقديم أي توضيح أو اعتذار.

شاهد بعد الحذف: مصور يكشف نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية صوراً ملتقطة في #سوريا وينسبها إلى #أفغانستان! pic.twitter.com/URUK0QueQk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 29, 2022

وتُعد الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع نظام بشار الأسد، ودعمته سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا منذ انطلاق الانتفاضة السورية، إذ عرقلت منذ عام 2011 قرارات عدة تدينه في مجلس الأمن الدولي عبر استخدامها حق النقض (فيتو) إلى جانب روسيا.