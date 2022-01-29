سياسة|سوريا

مسؤول صيني ينشر صورا من سوريا وينسبها لأفغانستان.. وهكذا افتضح أمره (شاهد)

صور السوري علي حاج سليمان سبق ترشيحها لنهائي مسابقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2021.
29/1/2022

حذف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان تغريدة تضمّنت صورًا من سوريا زعم أنها التُقطت في أفغانستان، بعد أن واجهه بخطئه ملتقط الصور في إدلب، السوري علي حاج سليمان.

ونشر ليجيان صورة طفل يحمل مخلفات قذائف حربية، وعلق عليها “هذا ما جلبته الولايات المتحدة لأطفال أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب”، ليرد عليه المصور حاج سليمان ويقول “في الحقيقة هذا ما قدّمه النظام السوري والقوات الروسية إلى الأطفال في إدلب”.

وقال حاج سليمان في تغريدة توضيحية، إن الصور نُشرت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسبق ترشيحها لنهائي مسابقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2021.

وبعد رد سليمان على تغريدة المسؤول الصيني، حذف المتحدث باسم الخارجية الصينية التغريدة، ولم يتم تقديم أي توضيح أو اعتذار.

وتُعد الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع نظام بشار الأسد، ودعمته سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا منذ انطلاق الانتفاضة السورية، إذ عرقلت منذ عام 2011 قرارات عدة تدينه في مجلس الأمن الدولي عبر استخدامها حق النقض (فيتو) إلى جانب روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر