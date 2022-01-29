موسم قطاف الزيتون.. منظمة إسرائيلية توثق اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بدعم من تل أبيب (فيديو)

وثّقت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية، اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون مؤكدة أنها تتم بموافقة ودعم من دولة الاحتلال.

وبحسب تقرير للمنظمة صدر مؤخرًا، يمثل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إحدى وسائل تل أبيب لزيادة مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في شتى أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الهجمات التي يشنها المستوطنون الضرب ورشق الحجارة والتهديد والمضايقات وإتلاف الأشجار وسائر المزروعات وتخريب السيارات وإغلاق الطرق وحتى إطلاق الرصاص الحي.

ونتيجة لهذه الأفعال يخشى الفلسطينيون المجيء إلى أراضيهم وعندئذ تستولي إسرائيل عليها وتسخرها لاحتياجاتها.

وذكر التقرير أن هذا الواقع يعرفه الفلسطينيون جيًدا وكذلك المستوطنون، ولكنه لا يخفى أيضًا على سلطات الاحتلال التي تدعم هذا العنف وتتيح للمستوطنين ممارسته لأنها تجني فائدة نتائجه.

وفي كل سنة خلال موسم قطاف الزيتون تتجه الأنظار نحو هجمات المستوطنين على قاطفي الزيتون، التي أصبحت منذ زمن بعيد جزءًا من روتين حياة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية.

ويطلب جيش الاحتلال من المزارعين الواقعة أراضيهم في جوار مستوطنات أن يجروا معه تنسيقًا أيام القطاف لتوفير الحماية لهم من هجمات المستوطنين، وحيث أن تخصيص أيام معدودة للدخول إلى الأرض يعني منع المزارعين من دخول مزارعهم والعناية بها معظم أيام السنة فالنتيجة هي انخفاض كمية المحصول.

وحين يجيء المزارعون إلى أراضيهم في الأيام المحددة لهم لا توفر لهم الحماية المزعومة ويبقى المزارعون معرضون للعنف.

وأحيانًا يأتي الجنود ولكن ما إن يظهر المستوطنون حتى يسارع جنود الاحتلال في طرد الفلسطينيين من أراضيهم ولا يتورعون عن استخدام العنف والسلاح ضدهم لإجبارهم على المغادرة.

وبحسب التقرير، ففي هذه السنة 2021 استمر موسم قطاف الزيتون من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخلال هذه الفترة وثقت (بتسيلم) 45 هجومًا شنه مستوطنون ضد فلسطينيين أثناء قطاف الزيتون تخلله اعتداءات جسدية عليهم وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، بما في ذلك سرقة محصول الزيتون وتخريب أشجار زيتون وتخريب ممتلكات شخصية ومعدات زراعية.

وفي هذا الموسم أيضًا مارس المستوطنون عنفهم بدعم تام من دولة الاحتلال وعلى رأسها الجيش، علمًا أنه يستطيع الاستعداد مسبقًا ومنع الاعتداءات لكنه عوضًا عن ذلك يتيح للمستوطنين شن هجماتهم دون عائق.

ومن بين هجمات المستوطنين التي وثقتها (بتسيلم) خلال موسم القطاف الأخير هناك 18 هجمة وقعت أثناء تواجد عناصر من قوات الاحتلال، وفي 10 منها شارك العناصر أنفسهم في الهجوم على الفلسطينيين.

وفي 3 من هذه الهجمات استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لأجل تفريق قاطفي الزيتون الفلسطينيين وطردهم.

ويضيف التقرير أن جميع السلطات في إسرائيل تعي هذا الواقع وعلى مر السنين عقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عدة جلسات لمناقشته، لكن السياسة لم تتغير –ولن تتغير طالما أن هذا الواقع يخدم أهداف إسرائيل البعيدة المدى في الضفة الغربية– وعلى رأسها تجريد الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا الواقع سوف يتغير فقط حين تجبر تل أبيب على دفع ثمن تطبيق هذه السياسة.

ووثق التقرير شهادات لمواطنين فلسطينيين تم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم من قبل المستوطنين بدعم وحماية قوات الاحتلال.