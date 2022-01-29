بينهم صحفي وطبيب.. قوات الاحتلال تصيب العشرات في الضفة وتستهدف سيارة إسعاف (فيديو)

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًّا برصاص معدني مغلف بالمطاط بينهم صحفي وطبيب وعشرات آخرين بالاختناق بالغاز، واستهدف سيارة إسعاف خلال مواجهات وقعت شمالي وجنوبي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مساء الجمعة، بأن 26 مواطنًا أصيبوا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دَجن بمحافظة نابلس، بينهم 13 إصابة بالرصاص المعدني، و13 أخرى جراء الاختناق بالغاز.

وقالت إن الجيش استهدف مرتين إحدى سيارات الإسعاف التابعة للجمعية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أثناء قيامها بمهامها في بلدة بيت دجن.

وأدى الاستهداف إلى وقوع أضرار بالزجاج الخلفي للسيارة، وإصابة طبيب بالرصاص المعدني في كتفه أثناء تقديمه الإسعاف الأولي لأحد المصابين.

وتشهد بلدة بيتا منذ شهور احتجاجات شبه يومية، رفضًا للسيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية خاصة في جبل صَبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن فعاليات شعبية أسبوعية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

وفي بلدة كُفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل وصحفي، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة سلمية أسبوعية منددة بالاستيطان ومطالِبة بفتح شارع رئيسي يؤدي إلى البلدة، وفق ناشط.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي إن “جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني، مما أدى إلى إصابة طفل عمره 13 عامًا بعيار في الرجل، والصحفي ناصر اشتية بعيار في اليد، إضافة إلى شابين آخرين”.

وأضاف اشتيوي أن جميع المصابين عولجوا ميدانيًّا من قِبل طاقم تابع للهلال الأحمر.

أما في جنوبي الضفة، فقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة، بمنطقتي باب الزاوية وشارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، مما أسفر عن إصابة عشرات بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيًّا.

كما احتجزت قوات الاحتلال طفلين فلسطينيين ومن ثم أطلقت سراحهما، واعتدت بالضرب على أحد الشبان.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة.