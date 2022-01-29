خبير عسكري إسرائيلي: على تل أبيب أن تأخذ مكان واشنطن وتحمي دول الخليج

طالب خبير عسكري إسرائيلي في مقالة له بصحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية بأن تحل إسرائيل محل الولايات المتحدة في حماية دول الخليج العربي.

وقال الكاتب يوآف ليمور إن الوقت مناسب لذلك، فالولايات المتحدة بدأت تنسحب من الشرق الأوسط، والحوثيون في اليمن يطلقون صواريخ تؤذي الإمارات والسعودية، بجانب ترقب اتفاق نووي مع إيران، مشيرًا إلى أنه على تل أبيب التقدم وملء الفراغ.

ويرى ليمور أن الانسحاب الأمريكي من الخليج يمنح إسرائيل فرصة لأخذ محلها وزيادة نفوذها ويخلق تحالفات في وجه إيران، لافتًا -في الوقت ذاته- إلى أن “ضعف الولايات المتحدة يسبب أيضًا ضررًا لتل أبيب ويسعد أعداءها، ويمنح دولًا أخرى فرصة للتعاون مع إيران”.

وتوقّع الكاتب -مع ازدياد الهجمات الصاروخية الحوثية على الإمارات والسعودية- أن تسلك دول الخليج الطريق التي سلكتها مصر حيث “تستفيد من الهجمات التي تنفذها الطائرات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة ضد عناصر تنظيم الدولة في سيناء”.

وقال “الدول الخليجية بحاجة إلى أنظمة عسكرية إسرائيلية لتطوير قدراتها الدفاعية مثل القبة الحديدية، رغم أن رفض إسرائيل بيعها للإمارات يُعد خطأ كبيرًا بالنظر إلى المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية الهائلة المترتبة عليها أمام الخوف الصغير من انتشار المعرفة والتكنولوجيا العسكرية”.

إسرائيل تعرض على #الإمارات دعما أمنيا ومخابراتيا بعد هجوم الحوثيين

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وكانت صحيفة (معاريف) العبرية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي رفض بيع منظومتَي “مقلاع داود” والقبة الحديدية للإمارات، خوفًا من تسريب الأسرار التكنولوجية التي تعتمد عليها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن جهاز الاستخبارات (الموساد) طلب من وزارة الدفاع التوقف عن النظر إلى الإمارات على أنهم عرب، أي أعداء، وتزويدها بمنظومات الدفاع الجوي التي تحتاج إليها.

על רקע ההתנדפות האמריקאית מהמזה"ת, מלחמת הטילים בין המורדים החות'ים בתימן לבין סעודיה ואיחוד האמירויות, מספקת לישראל הדגמה רלוונטית מאוד של אופי הלחימה מרחוק שפיתחה איראן >>>https://t.co/m0I5oqUwA0 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 28, 2022

وقبل أيام أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالًا هاتفيًّا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أعرب فيه عن جاهزية إسرائيل لمساعدة أمنية واستخبارية للدفاع عن الإمارات عقب هجمات شنها الحوثيون.

وأفاد رئيس شركة (سكاي لوك) الإسرائيلية لأنظمة الدفاع، بأن الإمارات طلبت دعم الشركة العاجل بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف أبو ظبي.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عن مصادر في تل أبيب قولها إن الإمارات تتطلع إلى توسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وإن هذا القرار جاء بعد الهجوم الأخير على أبو ظبي.