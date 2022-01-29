“قريبا” إرسال قوات أمريكية إلى أوربا الشرقية ورئيس أوكرانيا يحذّر من “الإفراط في الذعر”

أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيرسل قريبًا قوات أمريكية إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوربا الشرقية، بينما حذّر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من “الإفراط في الذعر” حسب وصفه.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بشأن التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، لدى عودة بايدن إلى واشنطن بعد زيارته مدينة بيتسبرغ.

وردًّا على سؤال أحد الصحفيين: هل قررتم موعد إرسال قوات أمريكية إلى أوربا الشرقية؟ قال بايدن “سأرسل قوات إلى دول الناتو في أوربا الشرقية قريبًا”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) قد وضعت نحو 8500 جندي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوربا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

إمدادات دم للمصابين

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادات الدم بجانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين، مما يدعم تعليقات أمريكية بأن روسيا أصبح لديها الآن “بوضوح” القدرات اللازمة للتحرك ضد جارتها.

ويضيف الكشف عن إمدادات الدم من جانب هؤلاء المسؤولين -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- بُعدًا إلى المخاوف الأمريكية المتنامية من أن روسيا قد تكون تستعد لغزو جديد لأوكرانيا في الوقت الذي تحشد فيه أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن بوتين أكد عدم رغبته في التصعيد، مستخدمًا اللهجة التصالحية ذاتها التي تحدّث بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما قال إن موسكو لا تريد الحرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال الكرملين “ينصب التركيز على الحقيقة الظاهرة في ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأنهما لم يأخذا مخاوف روسيا الرئيسية في الاعتبار”.

وأشار الكرملين إلى بواعث القلق الروسي التي تبني عليها موسكو مطالبها المتمثلة في عدم توسّع الحلف الأطلسي، والامتناع عن نشر أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية، وإعادة “القدرات العسكرية والبنية التحتية” للحلف الأطلسي إلى ما كانت عليه قبل انضمام دول حلف وارسو السابقة في شرقي أوربا.

وأضاف “تم تجاهل القضية الرئيسية.. لا ينبغي لأحد أن يعزز أمنه على حساب أمن دولة أخرى”.

تحذير أمريكي

وقالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن بعض مطالب روسيا غير منطقية تمامًا، لكنهما تركتا الباب مفتوحًا أيضًا للحوار.

وحذّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوتين من أن روسيا ستتعرض لعقوبات اقتصادية قاسية إذا هاجمت أوكرانيا.

وستُضاف أي إجراءات جديدة لعقوبات مفروضة بالفعل منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في شرقي أوكرانيا عام 2014، رغم التباين في وجهات النظر بين الدول الغربية بشأن أسلوب الرد نظرًا لأن أوروبا تعتمد على روسيا في إمدادات الطاقة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أمس الجمعة، إن الحلف مستعد لزيادة قواته في شرقي أوربا، مضيفًا أن الهجوم الروسي قد يأخذ أشكالًا كثيرة من بينها الهجوم الإلكتروني أو محاولة انقلاب أو أعمال تخريب.

وأضاف ستولتنبرغ “من جانب الأطلسي، نحن مستعدون للدخول في حوار سياسي، لكننا مستعدون أيضًا للرد إذا اختارت روسيا المواجهة في نزاع مسلح”.

تشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترًا كبيرًا على خلفية اتهامات متبادلة بالحشد العسكري (رويترز)

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين إن بوتين أصبح يملك القدرة العسكرية على التحرك ضد أوكرانيا، في الوقت الذي تعزز فيه موسكو قواتها قرب الحدود بين البلدين.

وأضاف “في حين أننا لا نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ قرارًا نهائيًّا باستخدام هذه القوات ضد أوكرانيا، فقد بات من الواضح أنه يتمتع بهذه القدرة الآن”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تركز على مواجهة التضليل الروسي، بما في ذلك أي شيء يمكن استخدامه ذريعة لشن هجمات على أوكرانيا.

وتابع “الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بأسلحة إضافية مضادة للدروع”.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن هذا الانتشار الروسي هو الأكبر من حيث الحجم والنطاق منذ حقبة الحرب الباردة.

مبالغة في الذعر

من ناحيته، حذّر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مما وصفه بالإفراط في الذعر، وقال إنه لا يشاهد تصعيدًا روسيًّا على حدود بلاده يختلف عن السابق.

لكنه دعا -في الوقت ذاته- روسيا إلى اتخاذ مبادرة لاحتواء التصعيد.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن شحنة أسلحة أمريكية رابعة وصلت إلى كييف الجمعة، وعلى متنها 81 طنًّا من الأسلحة والذخيرة.

وأضاف أن بلاده تنتظر مزيدًا من الطائرات المحملة بالأسلحة في الأيام المقبلة.

وأشار الوزير الأوكراني -خلال مساءلة أمام البرلمان- إلى أن حجم الدعم والمساعدات العسكرية تبعث على التفاؤل، وأنها أكثر بكثير مما يُنشر في وسائل الإعلام.

وأوضح أن عدد الأسلحة المضادة للدبابات التي أصبحت بحوزة الجيش الأوكراني تفوق بكثير عدد الأهداف المحتملة.

رسائل متباينة

كانت روسيا قد أرسلت، أمس الجمعة، أقوى مؤشر على الإطلاق على استعدادها لبحث الاقتراحات الأمنية الأمريكية، وأكدت أنها لا تريد خوض حرب مع أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع محطة إذاعة محلية “إذا كان الأمر متوقفًا على روسيا فلن تكون هناك أي حرب. لا نريد حروبًا، لكننا لن نسمح أيضًا لأحد بأن يدوس على مصالحنا بفظاظة أو يتجاهلها”.

وأضاف أن الاقتراحات الأمريكية أفضل من تلك التي قدّمها حلف شمال الأطلسي، دون أن يذكر تفاصيل.