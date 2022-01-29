الاحتلال الإسرائيلي يمنع ترميمه.. تسرب مياه الأمطار إلى مصلّى باب الرحمة بالأقصى (فيديو)

وثّق مقطع فيديو وصور تداولتها منصات فلسطينية، تسرّب مياه الأمطار إلى مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى، خلال العاصفة الثلجية الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأوقاف الفلسطينية من ترميم المصلّى وإجراء الإصلاحات فيه.

وقد غمرت مياه الأمطار سجاد المصلى، واضطر المصلون إلى وضع عدد من الأكياس تحت سقفه لمنع المياه من الوصول إلى أرضيته.

وتمنع قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة أعمال الترميم والصيانة وتعرقل عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بشكل يومي.

كما تحظر سلطات الاحتلال الصيانات الصغرى أيضا، كتبديل الإضاءة وتغيير الزجاج المكسور والحجارة التالفة، والمناطق التي تحتاج لعزل لحمايتها من تسرب الماء، وهو ما يعني تعرض المسجد الأقصى ومعالمه التاريخية لحرب إهمال ومحاولات طمس.

مصادر مقدسية.. غرق سجاد المصلى المرواني بالمسجد الأقصى المبارك بعد منع الاحتلال أعمال الترميم. pic.twitter.com/Ar518aS0hO — وكالة الرأي (@alrayps) January 29, 2022

وفي فبراير/شباط 2019، تمكن الفلسطينيون من الدخول إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن نجحوا في فتح بوابته التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 عاما.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي عبر العدوان والتضييق إلى إلغاء دور الأوقاف.

وأصدرت مؤسسة القدس الدولية بيانا قبل أيام طالبت فيه الأردن -صاحبة الوصاية على المقدسات في القدس- بموقف سياسي يحافظ على “أمانة المسجد وحصريته الإسلامية التي لا تقبل المشاركة ولا التقسيم”.

كما طالبت بالوقوف إلى جانب موظفيه الرسميين بكل الأدوات السياسية والقانونية والمعنوية، وعدم التخلي عنهم، فهم “طليعة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك”.

خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري: محاولات الاحتــ.ـلال التدخل في شؤون إدارة #الأقصى يعني بيان الأطماع الصـ8ـيونية في فرض السيادة الإســــرائيلية على المسجد pic.twitter.com/d1H9OR1Pl4 — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) January 7, 2022