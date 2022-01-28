“سأرسل إليك طائرة بدون طيار”.. بينيت: نتنياهو هددني أثناء تشكيل الحكومة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه “تعرض للتهديد” في مايو/أيار الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، وجاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية الجمعة.

وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين عندما تولّى السلطة وتحالف مع 8 أحزاب في يونيو/حزيران الماضي. وبذلك أنهى 12 عامًا من حكم نتانياهو.

لكن قبل ذلك بقليل في بداية مايو، وخلال مفاوضات سياسية تهدف لتشكيل حكومته واجه تهديدا من سلفه نتنياهو. قال بينيت في مقابلة اليوم:”عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقًّا. قال لي: اسمع، إذا فهمتُ بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك. سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى”.

وأوضح بينيت أن نتنياهو “كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”.

وكان ذلك عاملا حاسما في انتقال بينيت إلى المعسكر المطالب بالتغيير وتشكيل تحالف غير متجانس يتألف من أحزاب اليمين واليسار والوسط ومن حزب عربي.

وقال “أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع”.

وتابع بينيت “لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن. إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد” في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من 2009 حتى يونيو الماضي. وهو متّهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاختلاس في سلسلة من القضايا وبدأت محاكمته في مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكره على صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها بذنبه، لكنه أعلن الاثنين عن رفضه لهذه الصفقة.