مؤثرون مسلمون يواجهون تضييق حكومة فرنسا بـ”تيك توك”

تحدثت صحيفة (لاكروا) الفرنسية في تحقيق لها عن موجة من المؤثرين المسلمين على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) في فرنسا.

وقالت إنهم يحظون بجمهور عريض يتابع مقاطع الفيديو القصيرة جدًا مخصصة لتعليم الدين، ويركز المؤثرون في مقاطعهم على التذكير بما يسمح به الدين وما لا يجيزه (الحلال والحرام).

ووصفت الصحيفة المقاطع بأنها (قصيرة وديناميكية وجذابة)، وأنها تستهدف المسلمين ولكنها تؤثر بشكل متزايد على دائرة أوسع.

وفي استطلاع أجرته (لاكروا)، قال شباب فرنسيون إنهم يرغبون في اعتناق الإسلام بعد متابعة هذا المحتوى، وتشرح شابة أن شخصية إحدى المؤثرات المسلمات أثرت فيها بشكل كبير، ووصفت شخصيتها بـ”الآسرة”.

Sur TikTok, la nouvelle vague des influenceurs musulmans https://t.co/t75jPJoANr — Yves Dufrenoy (@DufrenoyYves) January 28, 2022

خوف من التأثير

وفي سياق الحرب التي تشنها الحكومة الفرنسية على الإسلام، لم تتوانى الصحيفة في التحذير من الظاهرة، معتبرة أن “المقاطع تبث رؤية جامدة وصارمة للإسلام”، على حد تعبيرها.

وذهب التحقيق إلى أن بعض هذه المقاطع تدعو إلى “التطرف”، ونقلت قناة (سي نيوز) التي تناولت تحقيق الصحيفة في تقرير لها، على لسان دكتور العلوم السياسية والمتخصص في الإسلام أرنود لاشيريت، قوله إن “متابعي هذه المقاطع يخاطرون اتباع نسخة من الإسلام تنفرهم وتفصلهم عن بقية المجتمع”.

وقال إن اللجنة الوزارية المشتركة “لمنع الانحراف والتطرف” والتي تخاطب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبة يتابعها فقط 6 آلاف شخص، مقابل أكثر من مليون لبعض المؤثرين المسلمين على تيك توك.

“نموذج” الإسلام الفرنسي

وفي حديثه عن “نسخة الإسلام” كان يشير لاشيريت، إلى النموذج الذي وضعته الحكومة الفرنسية عبر “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي” الذي أجبرت كل المؤسسات الإسلامية في البلد على اتباعه.

وكان الميثاق أحدث انقساما داخل (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) أكبر مؤسسة رسمية إسلامية في فرنسا، أدى إلى خروج بعض الهيئات منه، قبل أن يعلن رئيسة، محمد ميساوي، قبل أسابيع اعتزام فكه وتأسيس هيئة جديدة تضم كل مسلمي فرنسا.

ونددت الهيئات الرافضة للميثاق بالوثيقة معتبرة أنها تتضمن ”فقرات تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتهّامي وتهميشي وتضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.

وقالت في بيان إن “الدستور الفرنسي يكفل حريات المواطنين في الأمور المتعلقة بالمعتقدات الدينية والالتزامات المدنية، فليس هناك حاجة للجوء إلى أي إعلان أو التزام يفرض على المسلمين والمنظمات التي تمثلهم، وأنه يجب معاملتهم مثل أتباع الديانات الأخرى ومنظماتهم، في إطار الحقوق والواجبات التي يقرها الدستور الفرنسي والقانون الدولي”.

تضييق متزايد

وتزيد الحكومة الفرنسية التضييق على المسلمين، عبر إغلاق عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية، وسن قانون (مكافحة الانفصالية) الذي يحظر على الأمهات والفتيات دون 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والملابس التي تغطي الجسم في المسابح.

فرنسا تغلق 6 مساجد وتحل عددا من الجمعيات الإسلامية لتخطي الحجب | https://t.co/uCHL7xx1wnhttps://t.co/UTd4iy4RKE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2021

ويستهدف القانون المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على جميع مناحي حياتهم ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.