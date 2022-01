احتجاجا على منعه في المنافسات الرياضية.. فرنسيات ينظمن مباراة رمزية بالحجاب أمام مجلس الشيوخ (فيديو)

شاركت لاعبات كرة قدم وفتيات محجبات في مباراة كرة رمزية في حديقة لوكسمبورغ بالعاصمة الفرنسية باريس أمام المقر الرئيسي لمجلس الشيوخ احتجاجًا على قانون منع ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية.

ونظمت جمعيات فرنسية مناهضة للعنصرية على رأسها (تحالف المواطنة) المباراة التي أجريت، الأربعاء الماضي.

وقالت فوني دياوارا رئيسة مجموعة (المحجبات) المنبثقة عن جمعية تحالف المواطنة إن الغرض من المبادرة السلمية “الاحتجاج على التعديل الذي صوت عليه 160 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي والذي يهدف لحظر ارتداء الرموز الدينية داخل اتحادات الرياضة وبالتالي خلال فترة المنافسات الرسمية”.

A chaque fois que la caution féminine de #Islamisme parle c’est pour vomir sur la France et dire à quel point son peuple et ses représentants sont #islamophobe !! Mais à quel moment elle s’indigne d’une pratique visant juste les femmes parce que femme 🤷‍♂️🤷‍♂️ https://t.co/XloetAJvpw

وأضافت في تصريحات صحفية أن المزعج في تمرير هذا القانون هو “استبعاد بعض الفتيات بما في ذلك الآلاف من أولئك اللاتي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم”.

وتابعت “إنهم يستبعدوننا مرة ​​أخرى في حين أن القيم الأساسية لكرة القدم والرياضة هي الاتحاد والالتقاء”.

De vraies Championnes!!! Et je ne parle pas de sport!!💪🤩🤩🤩 https://t.co/GXLRj90xyO

وصوّت أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأسبوع الماضي، على حظر ارتداء الرموز الدينية خلال الفعاليات والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية، بأكثر من 160 صوتًا مؤيدًا من مختلف كتل اليمين واليمين المتطرف مقابل 143 صوتًا رافضًا.

من جهتها، نشرت الناشطة الفرنسية ذات الأصول العربية سهام أسباع فيديو على تويتر للتظاهرة الرمزية ردا على القانون.

وقالت إن هذه المباراة الرمزية أمام مجلس الشيوخ “هي أول رد فعل من اللاعبات المحجبات على هذا الموقف الإسلاموفوبي”.

وظهرت اللاعبات في المقطع المصور وهن يرددن عبارة “سوف نلعب” بكل حماس وإصرار على مواجهة ذلك القانون الذي يحمل قدرا كبيرا من التمييز والعنصرية.

وأشاد مغردون بالخطوة معتبرين أن رمزيتها قوية بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي خلّفها التوقيع على قانون (الحفاظ على مبادئ الجمهورية) أو (مكافحة الانفصالية) الذي يتهمه كثيرون بأنه يهدف لمحاربة الإسلام.

ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن موقف الشيوخ الفرنسي “مصادرة وقمع للحريات”.

Le vrai #séparatisme : celui de l'Etat qui à coups de lois et d'amendements s'éreinte à exclure les femmes voilées de l'espace public et les assigne à domicile, avec le moins de contact possible avec le reste de la société #islamophobie https://t.co/CvBeJ9zzu1

— Sarra Grira – سارة ڨريرة (@SarraGrira) January 26, 2022