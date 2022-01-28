سياسة|فلسطين

“حادث خطير”.. أونروا تطالب بالتحقيق في استشهاد لاجئ فلسطيني بسبب غاز إسرائيلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في محيط المركز الصحي والمدارس التابعة للأونروا (الأناضول- أرشيف)
28/1/2022

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق فوري في استشهاد أحد اللاجئين الفلسطينيين بمخيم قلنديا شمال القدس، جرّاء دخول كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع إلى مرافق تابعة للوكالة في الضفة الغربية.

وأعربت الوكالة الأممية في بيان عن “خالص تعازيها بوفاة فهمي عبد الرؤوف حمد، وهو لاجئ من فلسطين يبلغ من العمر 57 عاما من مخيم قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس”.

وأكدت أنها ستنظر في ملابسات هذا “الحادث الخطير” الذي وقع بالمخيم.

وأوضح البيان أن عبد الرؤوف حمد “كان في زيارة للمركز الصحي التابع للأونروا عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم”.

ولفت إلى أنه “أثناء الاشتباكات التي اندلعت، أطلقت القوات الإسرائيلية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لأكثر من ساعة في محيط المركز الصحي والمدارس التابعة للأونروا في المخيم، مما أدى إلى دخول الغاز إلى مرافق الأونروا وأثر على الأطفال والمرضى هناك، ومن بينهم السيد حمد”.

وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب للنداءات المتكررة والكثيرة من الأونروا لوقف إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مرافقها ومنشآتها والسماح بإجلاء المرضى والموظفين”.

واستشهد عبد الرؤوف حمد، مساء الاثنين، بعد ساعات من استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا صباحا.

وكان الراحل يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم فارق الحياة.

ويبعد مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها حاجز عسكري إسرائيلي على بعد نحو 300 متر، حيث تندلع مواجهات شبه يومية مع جنود الاحتلال في عدّة مناطق من المُخيّم ومحيطه.

المصدر : وكالات