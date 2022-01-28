“حادث خطير”.. أونروا تطالب بالتحقيق في استشهاد لاجئ فلسطيني بسبب غاز إسرائيلي

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق فوري في استشهاد أحد اللاجئين الفلسطينيين بمخيم قلنديا شمال القدس، جرّاء دخول كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع إلى مرافق تابعة للوكالة في الضفة الغربية.

وأعربت الوكالة الأممية في بيان عن “خالص تعازيها بوفاة فهمي عبد الرؤوف حمد، وهو لاجئ من فلسطين يبلغ من العمر 57 عاما من مخيم قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس”.

طالبت وكالة @UNRWA القوات الاسرائيلية بالتحقيق الفوري في ملابسات إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لأكثر من ساعة في محيط المركز الصحي والمدارس التابعة لها في مخيم قلنديا بالضفة الغربية #فلسطين وتوفي رجل (57 عاما) كان في المركز الصحي آنذاك

اقرأ 👇https://t.co/muvnJ1UseU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 27, 2022

وأكدت أنها ستنظر في ملابسات هذا “الحادث الخطير” الذي وقع بالمخيم.

جانب من تشييع جثمان الشهيـ.ـد فهمي عبد الرؤوف حمد في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة pic.twitter.com/J8vVafDq0Z — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 24, 2022

وأوضح البيان أن عبد الرؤوف حمد “كان في زيارة للمركز الصحي التابع للأونروا عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم”.

ولفت إلى أنه “أثناء الاشتباكات التي اندلعت، أطلقت القوات الإسرائيلية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لأكثر من ساعة في محيط المركز الصحي والمدارس التابعة للأونروا في المخيم، مما أدى إلى دخول الغاز إلى مرافق الأونروا وأثر على الأطفال والمرضى هناك، ومن بينهم السيد حمد”.

صورة الشهيد فهمي عبد الرؤوف حمد (57 عاماً) الذي ارتقى يوم أمس جرّاء اختناقه بفعل استنشاق قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس. pic.twitter.com/EVmfqXqDiQ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 25, 2022

وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب للنداءات المتكررة والكثيرة من الأونروا لوقف إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مرافقها ومنشآتها والسماح بإجلاء المرضى والموظفين”.

واستشهد عبد الرؤوف حمد، مساء الاثنين، بعد ساعات من استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا صباحا.

وكان الراحل يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم فارق الحياة.

ويبعد مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها حاجز عسكري إسرائيلي على بعد نحو 300 متر، حيث تندلع مواجهات شبه يومية مع جنود الاحتلال في عدّة مناطق من المُخيّم ومحيطه.