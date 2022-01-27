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“هل سترسلون وسائد بعد ذلك؟”.. سخرية وانتقادات لألمانيا بعد قرارها إرسال 5 آلاف خوذة لأوكرانيا

قلق دولي من غزو روسي محتمل لأوكرانيا (وكالات)
27/1/2022

أثار إعلان الحكومة الألمانية أنها ستقدم لأوكرانيا 5 آلاف خوذة عسكرية، موجة سخرية وانتقادات من موقف برلين التي ترفض إرسال أسلحة إلى تلك الجمهورية السوفيتية السابقة، التي تواجه احتمال غزو روسي وشيك.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إرسال “5 آلاف خوذة مزحة مطلقة”.

وأضاف “ماذا سترسل ألمانيا فيما بعد من الدعم؟ وسائد؟”، معتبرًا أن تصرف الحكومة الألمانية جعل كييف “عاجزة عن الكلام”.

من جهته، شدد السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريج ملنيك لوسائل إعلام على أن هذه الخوذات “لا تلغي” مسألة إرسال الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا “بشكل ملح”.

وأوضح أن الخوذات “ما هي إلا نقطة ماء في المحيط وليست جائزة ترضية”.

وتحدث السفير الأوكراني عن سفن حربية وأنظمة دفاع جوي وطالب بتزويد بلاده بـ100 ألف خوذة وسترة واقية من الرصاص للمتطوعين.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الألمانية، فقد بعثت أوكرانيا في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، خطابًا تطلب مساعدتها بتجهيزات وتحدثت عن حاجتها إلى خوذات وسترات واقية من الرصاص. وأوضحت الوزارة أن الخطاب لم يتضمن ذكر كميات محددة.

وبررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت طبيعة مساعدات بلادها لكييف قائلة “هذا عتاد وليس أسلحة لكنه يساعد ويوفر الدعم. وهذه الطريقة التي سنواصل بها العمل في هذا النزاع”.

وجاء الإعلان عن إرسال الخوذات الألمانية لكييف عقب اجتماع للجنة الدفاع في البوندستاغ، الأربعاء.

وتابعت كريستين مخاطبة الأوكرانيين “إنها علامة واضحة جدًّا: نحن إلى جانبكم”.

واستقبل الأوكرانيون إصرار برلين على عدم إرسال الأسلحة بكثير من الانتقاد خلافًا لما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق التي بادرت بإعلان مساعدة كييف دفاعيا وعسكريا ضد أي “غزو روسي محتمل”.

ويخشى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن يكون موقف برلين “يحمل محاباة لموسكو”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن موقف بلاده من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا “خيار مرتبط بشكل خاص بمسؤولية البلاد خلال الحرب العالمية الثانية”، وهو نتاج سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى مناطق متوترة.

ووجهت الدول الغربية، مؤخرا، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية