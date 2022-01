“هل سترسلون وسائد بعد ذلك؟”.. سخرية وانتقادات لألمانيا بعد قرارها إرسال 5 آلاف خوذة لأوكرانيا

أثار إعلان الحكومة الألمانية أنها ستقدم لأوكرانيا 5 آلاف خوذة عسكرية، موجة سخرية وانتقادات من موقف برلين التي ترفض إرسال أسلحة إلى تلك الجمهورية السوفيتية السابقة، التي تواجه احتمال غزو روسي وشيك.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إرسال “5 آلاف خوذة مزحة مطلقة”.

“The behavior of the German government leaves me speechless. What kind of support will Germany send next? Pillows?"

Kyiv Mayor, former world heavyweight champ and noted friend of Germany Vitali Klitschko responds to news that Berlin will send Ukraine 5,000 helmets (but no arms) pic.twitter.com/i5ZluZOt19

