“هل سترسلون وسائد بعد ذلك؟”.. سخرية وانتقادات لألمانيا بعد قرارها إرسال 5 آلاف خوذة لأوكرانيا

أثار إعلان الحكومة الألمانية أنها ستقدم لأوكرانيا 5 آلاف خوذة عسكرية، موجة سخرية وانتقادات من موقف برلين التي ترفض إرسال أسلحة إلى تلك الجمهورية السوفيتية السابقة، التي تواجه احتمال غزو روسي وشيك.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إرسال “5 آلاف خوذة مزحة مطلقة”.

“The behavior of the German government leaves me speechless. What kind of support will Germany send next? Pillows?" Kyiv Mayor, former world heavyweight champ and noted friend of Germany Vitali Klitschko responds to news that Berlin will send Ukraine 5,000 helmets (but no arms) pic.twitter.com/i5ZluZOt19 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) January 27, 2022

وأضاف “ماذا سترسل ألمانيا فيما بعد من الدعم؟ وسائد؟”، معتبرًا أن تصرف الحكومة الألمانية جعل كييف “عاجزة عن الكلام”.

من جهته، شدد السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريج ملنيك لوسائل إعلام على أن هذه الخوذات “لا تلغي” مسألة إرسال الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا “بشكل ملح”.

What kind of support will Germany send next? Pillows? Mayor of Kyiv Vitali Klitschko pic.twitter.com/fForYj3ruX — Based Ukraine 🇺🇦 (@Based_Ukraine) January 26, 2022

وأوضح أن الخوذات “ما هي إلا نقطة ماء في المحيط وليست جائزة ترضية”.

وتحدث السفير الأوكراني عن سفن حربية وأنظمة دفاع جوي وطالب بتزويد بلاده بـ100 ألف خوذة وسترة واقية من الرصاص للمتطوعين.

The position Germany is taking regarding blocking assistance to Ukraine is very hard to explain. There must be some reason Germany seems more aligned with Kremlin policies https://t.co/Oqb56sqQDW — Caspineft (@Caspineft) January 27, 2022

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الألمانية، فقد بعثت أوكرانيا في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، خطابًا تطلب مساعدتها بتجهيزات وتحدثت عن حاجتها إلى خوذات وسترات واقية من الرصاص. وأوضحت الوزارة أن الخطاب لم يتضمن ذكر كميات محددة.

Ukraine asked for 100,000, Germany sends 5,000. Guessing Germany really needs that Russian gas… — Mike Aubury (@MikeAubury) January 27, 2022

وبررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت طبيعة مساعدات بلادها لكييف قائلة “هذا عتاد وليس أسلحة لكنه يساعد ويوفر الدعم. وهذه الطريقة التي سنواصل بها العمل في هذا النزاع”.

وجاء الإعلان عن إرسال الخوذات الألمانية لكييف عقب اجتماع للجنة الدفاع في البوندستاغ، الأربعاء.

وتابعت كريستين مخاطبة الأوكرانيين “إنها علامة واضحة جدًّا: نحن إلى جانبكم”.

'It's a joke': Germany's offer of 5,000 helmets to Ukraine is met with disdain amid Russia invasion fears – CNBC https://t.co/LDXMiKVHbz — Jerome Chenu (@JrmChenu) January 27, 2022

واستقبل الأوكرانيون إصرار برلين على عدم إرسال الأسلحة بكثير من الانتقاد خلافًا لما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق التي بادرت بإعلان مساعدة كييف دفاعيا وعسكريا ضد أي “غزو روسي محتمل”.

ويخشى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن يكون موقف برلين “يحمل محاباة لموسكو”.

Why did Germany send only helmets to Ukraine? Analyst Dominique Moisi to @ElBeardsley: "Germans… feel… it would be tough to deliver weapons that could be used against Russia. The memories of World War Two [when Germany invaded Russia] are still present in the German mind." — Steve Inskeep (@NPRinskeep) January 27, 2022

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن موقف بلاده من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا “خيار مرتبط بشكل خاص بمسؤولية البلاد خلال الحرب العالمية الثانية”، وهو نتاج سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى مناطق متوترة.

🙄Germany supports Ukraine, sends helmets to Russian weapons Germany did the most disgusting thing.🧐 — Wassana Pitakpakorn (@WassanaPitakpa1) January 27, 2022

ووجهت الدول الغربية، مؤخرا، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.