كندا.. كشف مقابر سرية جديدة بمدرسة داخلية تديرها الكنيسة

قال مجتمع (ويليامز ليك) للسكان الأصليين في كندا، إن هناك احتمالًا بوجود حوالي 100 قبر في موقع مدرسة سكنية بولاية (بريتيش كولومبيا) غربي البلاد.

وذكر مجتمع (ويليامز ليك فيرست نيشن) في بيان، الأربعاء، أن مسحًا جيوفيزيائيًّا كشف عن “93 مؤشرًا” تدل على احتمال “دفن بشري” في موقع مدرسة (سانت جوزيف ميشن) السكنية السابقة.

وحسب البيان، مسح المحققون ما يقرب من 14 هكتارًا من الموقع البالغة مساحته 480 هكتارًا. ويبعد هذا الموقع حوالي 300 كلم شمال مدينة كاملوبس التي عُثر فيها على رفات 215 طفلًا العام الماضي.

وقد عُثر منذ مايو/أيار الماضي، على أكثر من ألف مقبرة مجهولة بالقرب من “المدارس السكنية الهندية” السابقة التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

بالحبال والطلاء الأحمر والمطارق.. متظاهرون يُسقطون تمثال السير جون إيه ماكدونالد في #كندا رفضًا لتمجيد شخص ألحق بالسكان الأصليين أذى شديدا فضلا عن العنف الاستعماري وإزهاق أرواح أطفال السكان الأصليين كما يقول المنظمون. pic.twitter.com/NLcCer0Cwu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2021

والتحق الآلاف من أطفال السكان الأصليين بمدرسة سانت جوزيف ميشن بين عامي 1886 و1981 عندما كانت مدرسة داخلية تديرها طوائف دينية مختلفة ضمن نظام الحكومة الكندية، وفقًا للبيان.

وقال ويلي سيلارز رئيس المجتمع الذي يتكون من 800 شخص من السكان الأصليين “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في موقع المدرسة، ولدينا كل النية لمواصلة هذا العمل”.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت ولاية أوتاوا عن تخصيص 1.9 مليون دولار كندي (1.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل التحقيقات في موقع سانت جوزيف ميشن.

وقالت الحكومة في بيان آنذاك “حتى الآن تم تخصيص 116.8 مليون دولار كندي (93 مليون دولار أمريكي) لدعم الناجين من مجتمعات الأمة الأولى والإنويت والميتيس وعائلاتهم، والتوجه نحو تحديد أماكن الأطفال المفقودين الذين التحقوا بالمدارس السكنية وإحياء ذكراهم”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إن أنباء المقابر المحتملة “تجلب الكثير من المشاعر المحزنة”، وأضاف “قلبي ينفطر على أفراد المجتمع، وعلى أولئك الذين لم يعد أحباؤهم إلى المنزل”.

وحاليًّا، تجري العديد من التحقيقات في المدارس الداخلية السابقة في جميع أنحاء البلاد، حيث يُعتقد أن ما بين 4 و6 آلاف طفل في عداد المفقودين، وفقًا للسلطات الكندية.

ويقول مؤرخون كنديون إنه بين عامي 1883 و1996 أُجبِر نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين على “استيعاب وإدراك” المجتمع الأبيض في كندا، عبر الالتحاق بمدارس كان يديرها غالبا مبشرون مسيحيون.

كما واجه هؤلاء الأطفال انتهاكات كبيرة، حيث وصفت “اللجنة الكندية للحقيقة والمصالحة” في 2015 ما عاشوه بـ”الإبادة الثقافية”؛ إذ كانوا يُمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والحرمان من الطعام حسب شهادات كثيرة.