ردود فعل واسعة ونعي من الجيش.. وفاة الصحفي المصري ياسر رزق إثر أزمة قلبية

توفي صباح اليوم الأربعاء، الصحفي المصري ياسر رزق، عن عمر ناهز 57 عامًا، إثر أزمة قلبية.

وشغل الراحل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير السابق لصحيفة الأخبار (مملوكة للدولة).

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنعى الكاتب الصحفى الكبير / ياسر رزق … إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/F7BX4Ttjla — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) January 26, 2022

وقال جمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إن رزق انتقل إلى جوار ربه، إثر أزمة قلبية ألمت به في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن رزق كان من المفترض أن يُجري قسطرة في القلب اليوم، إلا أن القدر لم يمهله، مشيرًا إلى الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان العزاء.

ولِد رزق عام 1965، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرّج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه -للمرة الأولى- منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وانتقل رزق إلى الصحافة الخاصة، بعدما اختاره مجلس أمناء مؤسسة (المصري اليوم) عام 2012 رئيسًا لتحرير صحيفتها اليومية.

واشتهر رزق بنشر الانفرادات العسكرية في فترة الزخم والتوترات التي صاحبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

كما اشتهر بالحوار المسرب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، الذي حكى له فيه السيسي عن الأحلام التي كانت تراوده قبل سنوات، والتي فسرها بأنه سيصبح رئيسًا للجمهورية.

وأثارت وفاة رزق ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يا خسارة …. الله يرحمه دمث الخلق ذكي مثابر و أمين في عمله وطني من الدرجة الأولى … لسه روحت اشتري كتابه الأخير امبارح البقاء لله https://t.co/BqVI7uEv7u — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 26, 2022

ياسر رزق، إبراهيم سعدة، عبدالله كمال، وآخرون، وقفوا دائما في صف الطغيان، وسخروا أقلامهم لدعم الظلم والاستبداد، مقالاتهم تشهد عليهم، لقاءاتهم الإعلامية تشهد عليهم. وقد رحلوا تباعا، فما أقصر الحياة ولكن هل من معتبر! — أحمد مولانا (@amawlana84) January 26, 2022

اللهم إن #ياسر_رزق قد انقضى أجله وظل ها هنا كتابه، فاللهم إن كان زوراً فاجعله جليسه في قبره إلى يوم يبعثون، ولا تقطع عنه مثقالاً من ضلالاته الجارية، واجعلها بميزانه إلى آخر ورقاته فناءاً، واكفنا شر الذكور النواعم الذين يخجلون من حمدك جهرا حين هلاك المجرمين، اللهم آمين pic.twitter.com/LzRWaQ3Uz2 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 26, 2022

مكنتش اعرف انه هيبقي اخر لقاء بينا اللي كان من يومين ..وقفنا مع بعض في الفاصل وبعد الهوا كتير ..واهداني نسخة من كتابه الأخير وقاللي "انا اتكلمت عنك وعن تمرد في فصل كامل " وقاللي "انت لازم تكتب شهادتك عن الفترة دي مش عايزين نسيب التاريخ لحد يزيفه"

وداعا الاستاذ الكبير ياسر رزق 💔 pic.twitter.com/q4AKWZIgXt — محمود بدر (@ma7mod_badr) January 26, 2022

وفاة الصحفي #ياسر_رزق الذي حكى له #السيسي عن حلم السيف والنجمة والساعة الأوميجا … وكان ضمن المتلونين قبل وبعد ثورة يناير وكان يدعو لاجتثاث #الإخوان

وقد نعته القوات المسلحة #مصر pic.twitter.com/SKSyfiVGht — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) January 26, 2022

من المحاسن التي نذكرها له..#ياسر_رزق: أنا طالبت بقانون لاجتثاث #الاخوان، وأنا سعيد بفصل الناس المخالفين للنظام من عملهم👇 pic.twitter.com/YZzG0i3Abw — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 26, 2022

وفاة #ياسر_رزق بأزمة قلبية يوم ٢٥ يناير كان أشطرهم في النفاق وأمهرهم في الكذب

حمل على عاتقه الترويج للمجرم #السيسى

هاجم ثورة يناير وكان من أشد أعدائها

نافق مبارك ودعم نجله جمال ثم هاجمهم

روج الأكاذيب وشوه التاريخ ودعم تعديل الدستور اليوم توقف قلبه ولم يبق له إلا عمله وكتاباته pic.twitter.com/P3yFfy9spn — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 26, 2022