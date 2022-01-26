سياسة|مصر

ردود فعل واسعة ونعي من الجيش.. وفاة الصحفي المصري ياسر رزق إثر أزمة قلبية

الكاتب الصحفي المصري الراحل ياسر رزق
26/1/2022

توفي صباح اليوم الأربعاء، الصحفي المصري ياسر رزق، عن عمر ناهز 57 عامًا، إثر أزمة قلبية.

وشغل الراحل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير السابق لصحيفة الأخبار (مملوكة للدولة).

وقال جمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إن رزق انتقل إلى جوار ربه، إثر أزمة قلبية ألمت به في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن رزق كان من المفترض أن يُجري قسطرة في القلب اليوم، إلا أن القدر لم يمهله، مشيرًا إلى الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان العزاء.

ولِد رزق عام 1965، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرّج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه -للمرة الأولى- منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وانتقل رزق إلى الصحافة الخاصة، بعدما اختاره مجلس أمناء مؤسسة (المصري اليوم) عام 2012 رئيسًا لتحرير صحيفتها اليومية.

واشتهر رزق بنشر الانفرادات العسكرية في فترة الزخم والتوترات التي صاحبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

كما اشتهر بالحوار المسرب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، الذي حكى له فيه السيسي عن الأحلام التي كانت تراوده قبل سنوات، والتي فسرها بأنه سيصبح رئيسًا للجمهورية.

وأثارت وفاة رزق ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات