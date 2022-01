قطر وأمريكا تبحثان أمن الطاقة خلال زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن

قال البيت الأبيض إنه سيستضيف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المباحثات ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة الشيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولي بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلًا محتملًا للإمدادات إلى أوربا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال مصدر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن اجتماع الشيخ تميم مع بايدن سيتيح للزعيمين فرصة لمناقشة “ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

وأضافت أن من بين القضايا الأخرى “تعزيز الأمن والازدهار في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط بوجه عام” و”دعم شعب أفغانستان”.

وتشعر واشنطن بالقلق من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية وأوربية على موسكو، وقد يدفع روسيا إلى إيقاف إمدادات الغاز إلى أوربا، بينما تنفي موسكو التخطيط لمهاجمة أوكرانيا.

وإمدادات الغاز العالمية شحيحة بالفعل، وشحنات شركة قطر للطاقة مقيّدة بعقود توريد طويلة الأجل لا يمكن للشركة كسرها بسهولة.

وتهدف زيارة الشيخ تميم إلى تقوية العلاقات مع واشنطن التي تعززت منذ أن استضافت الدوحة محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأدت قطر دورًا محوريًّا في جهود الإجلاء أثناء الانسحاب الأمريكي، كما أصبحت الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان التي تخضع الآن لحكم حركة طالبان.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يبحث الشيخ تميم وبايدن أيضًا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وتأتي زيارة أمير قطر أيضًا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوربية لصناعة الطائرات، مُنافِسة بوينغ الأمريكية.

وألغت إيرباص طلبية للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بعد أن رفعت الشركة القطرية دعوى قضائية ضدها للحصول على أكثر من 600 مليون دولار بسبب عيوب في الطلاء والأسطح تقول الشركة إنها أجبرتها على إيقاف 21 طائرة من طراز (إيه 350).

Qatar Airways Issues Legal Proceedings Against Airbus in The Technology and Construction Division of The High Court in London.

👉 https://t.co/i3HrP19YEH pic.twitter.com/UJWPLsoAkm

— Qatar Airways (@qatarairways) December 20, 2021